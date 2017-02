Société

MEA CULPA Jérôme Cochet, responsable de la communication du maire de Fréjus David Rachline, avait publié, le 7 février, un tweet injurieux sur Théo...

David Rachline, sénateur-maire FN de Fréjus, aux côtés de Marine Le Pen. - CHAMUSSY/SIPA

Louis Mbembe

Jérôme Cochet fait amende honorable. Le responsable de la communication du maire de Fréjus David Rachline a présenté ses excuses après avoir qualifié Théo,le jeune homme brutalement interpellé à Aulnay-sous-Bois et hospitalisé pour une importante blessure à l’anus, de « racaille ». Jérôme Cochet avais qualifié Théo de « racaille » dans un tweet daté du 7 février, supprimé depuis, rapporte RTL. fr. Un message condamné par Marine Le Pen, lors de son passage dans « L’Emission politique » sur France 2, et David Rachline.

Ce dernier a révélé, ce mardi, au micro de France Inter, le méa culpa de son collaborateur. « J’ai condamné ce qui a été dit de la manière la plus ferme. (…) Il a d’ailleurs écrit un courrier pour dire à ce jeune homme, qui a vécu une situation absolument dramatique, que son état d’esprit n’était pas de le mettre en cause personnellement, ni de l’attaquer et qu’il s’était trompé. Il n’avait pas à écrire que c’était une racaille sans savoir ce qu’il s’était passé », a déclaré le sénateur du Var.

Dans son tweet, Jérôme Cochet avait comparé la photo de François Hollande au chevet du jeune Théo à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois avec un cliché de Marine Le Pen auprès de policiers avec en guise de légende : « L’une est au chevet des boucliers de la nation. L’autre est au chevet des racailles. La messe est dite ».

