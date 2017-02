Société

La famille Troadec est domiciliée dans un quartier pavillonnaire à Orvault près de Nantes. - F.Brenon/20Minutes

Armelle Le Goff

L’article le plus lu du jour :VIDEO. Famille disparue à Orvault : Les derniers élements de l’enquête

Les nombreuses traces de sang relevées par la police scientifique au domicile de la famille Troadec à Orvault ont parlé. Les échantillons sanguins correspondent à l’ADN du père de famille, Pascal, de son épouse, Brigitte, et du fils aîné, Sébastien. Mais le sang de Charlotte, la fille de 18 ans, n’a pas été retrouvé. Le point sur cette affaire par ici.

Dans un pays gangrené par la violence des gangs et qui connaît l’un des plus forts taux d’homicides au monde, la nouvelle a pourtant choqué. L’hippopotame Gustavito, considéré comme une « icône » du principal zoo du Salvador, est mort après avoir été sauvagement assailli à l’arme blanche, à jets de pierres et à coups de barre de fer. Toute l’histoire est à lire par là.

Son nom est aussi étrange que les symptômes qui lui sont associés. L’acromégalie (du grec akros et mégalos soit « agrandissement des extrémités ») fait partie des milliers de maladies rares dont la journée internationale est célébrée ce mardi. Si elle ne touche qu’une personne sur 20 000, Anne-Sophie Pigré « a croisé sa route », comme elle dit. Cette femme de 42 ans, qui réside à Frossay en Loire-Atlantique, vient de sortir un livre, Et si j’étais acromégale ?, où elle raconte six ans de doutes et de maux psychologiques. A retrouver par ici.

