SOCIAL Ils veulent peser sur les négociations salariales annuelles…

Tensions chez Air France. Plusieurs syndicats de la compagnie aérienne française, essentiellement au sol, appellent à la grève le 7 mars pour « peser sur les négociations salariales annuelles ». Ces dernières vont débuter dans un contexte troublé par le cafouillage lié à la rémunération du comité exécutif.

La direction avait d’abord évoqué en comité central d’entreprise (CCE) une hausse de 67 % puis 41 % en 2016, avant de revoir le montant à la baisse (17,6 %).

Une intersyndicale prévue ce mardi

La CGT, FO, SUD et Alter, syndicat de pilotes non représentatif (9,85 %), appellent à la grève, ainsi que l’Unsa-Aérien à la maintenance. Une intersyndicale est prévue ce mardi à 14h à Roissy pour « définir les modalités » de la grève, selon Sud et FO. La CFDT se décidera à l’issue de la réunion.

Côté navigants, le syndicat de pilotes Spaf n’appelle pas à la grève. Chez les hôtesses et stewards, l’Unac ne se joint pas à la mobilisation et le SNPNC, qui sera présent aux rassemblements organisés le 7 mars, n’appelle pas à la grève.

Dans une « lettre ouverte » aux salariés, le directeur général d’Air France a tenté ce mardi de répondre à « cette émotion légitime » née d’une « grossière erreur de calcul et de présentation ». Sur les 17,6 % d’augmentation, « 12 % proviennent d’une modification de la taille et de la structure du comité exécutif : ses membres ont été plus nombreux et plus seniors en 2016 qu’en 2015 », justifie Franck Terner. « Les 5,6 % restants correspondent pour l’essentiel à l’augmentation des parts variables liée à l’amélioration des résultats » financiers, dit-il.

