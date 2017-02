Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce lundi 27 février...

Le réalisateur de «Moonlight», Barry Jenkins, sous le choc après la victoire de son film aux Oscars, le 26 février 2017. - Chris Pizzello/AP/SIPA

Armelle Le Goff

Voilà, juste un nouveau lundi de folie qui se termine… Et l’actu alors… ? Les immanquables sont là pour vous résumer la journée. Service.

Comment est-ce possible ? On n’a pas fini de se poser la question. Car c’est un cafouillage monumental et jamais vu qui s’est produit cette nuit aux Oscars. Comme prévu, La La Land est d’abord annoncé comme le grand vainqueur, et ses producteurs montent sur scène pour se congratuler. En plein discours de remerciements, l’un d’entre eux s’interrompt brutalement : « Il y a eu une erreur. Moonlight a gagné le meilleur film. Ceci n’est pas une blague. » Tout le monde croit d’abord à un sketch. Mais Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie, arrive et confirme la bourde. Malaise total sur scène, comme lors de Miss Univers 2015. Pour (tenter) de comprendre comment cela a pu se produire, c’est par ici.

L’article le plus lu du jour : Le fils de la famille disparue à Orvault était au même lycée qu’Arthur de Ligonnès

Les similitudes entre la disparition de la famille Troadec et l’affaire Dupont de Ligonnès sont décidément frappantes. Outre l’épais mystère, la proximité géographique et une discrétion similaire dans le voisinage, on apprend ce lundi que le fils aîné de la famille d’Orvault fréquentait le même lycée qu’Arthur Dupont de Ligonnès. Fils aîné de Xavier Dupont de Ligonnès, ce dernier avait été retrouvé assassiné en avril 2011, à l’âge de 20 ans, le même jour que ses deux frères, sa sœur et sa mère. Toutes les infos sur le sujet sont à retrouver par ici.

>> A lire aussi : Les enquêteurs se penchent sur la personnalité du fils de la famille disparue

L’article à lire du jour : « Les anciens cadres du FN lavent le linge sale du parti en public »

Ils ont été cadres du Front national avant de se faire exclure ou de démissionner, en balançant au passage quelques bombes sur le parti. Avant Gaël Nofri, conseiller de Marine Le Pen en 2012 qui a dénoncé dimanche « un système de corruption généralisé au FN », d’autres avaient déjà quitté le parti avec pertes et fracas : Jacques Bompard, Carl Lang, Aymeric Chauprade, Lorrain de Saint-Affrique… Gilles Ivaldi, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l’extrême droite, explique à 20 Minutes les raisons de ces ruptures belliqueuses, dont le FN a le secret. C’est par là.

Mots-clés :