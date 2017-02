Société

INTEMPERIES L'alerte est maintenue jusqu'à ce mardi 21 heures...

Tempête en Bretagne, de fortes vagues s'écrasent sur un mur du port de Lesconil dans le département du Finistère. - FRED TANNEAU / AFP PHOTO

Clémence Apetogbor Twitter

Sept départements de l’ouest de la France ont été placés en vigilance orange vagues-submersion mardi par Météo France. Le début de l’événement est prévu à 4h et devrait prendre fin à 21h. Les départements concernés par l’alerte vague-submersion sont la Charente-Maritime (17), le Finistère (29), la Gironde (33), les Landes (40), la Loire-Atlantique (44), les Pyrénées-Atlantiques (64) et la Vendée (85).

Direction le Nord-Ouest

Le vent fort de secteur Ouest se maintient sur la façade atlantique et s'oriente progressivement au Nord-Ouest en cours de matinée. Il va amplifier davantage les vagues et générer une surélévation importante du niveau de la mer (surcote). Cette surcote s'ajoute à des niveaux marins déjà élevés, dans un contexte de forts coefficients de marée (102 mardi matin et 103 mardi soir).

>> A lire aussi : Une vague record de 19 mètres de haut déferle en l'Atlantique Nord

Mots-clés :