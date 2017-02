Société

SECRETS La résidence versaillaise décrite par Emilie Lanez dans La Garçonnière de la République (Ed.Grasset) est un des lieux les plus prisés de la République...

Une vue de La Lanterne, discrète demeure de la Républiqueprès du château de Versailles que François Hollande passe la courte semaine de vacances qu'il s'est accordée. - Bertrand Guay AFP

A.Le G.

La Lanterne, cachée par les arbres centenaires du parc de Versailles, est le lieu le plus secret de la République. « Quand ils s’y installent, nos élus se croient à l’abri des regards. Maîtresses, courtisans, copains, chanteurs, argent liquide et toiles de maître, ils s’adonnent ici à mille caprices, abusent de leurs privilèges et s’enivrent de ne pas avoir à rendre compte », affirme Emilie Lanez, l’auteur de La Garçonnière de la République (Ed. Grasset. 15 euros) en tête des ventes d’essais depuis sa publication il y a quelques semaines. Qu’apprend-on dans cet ouvrage qui recense les secrets de ceux qui nous gouvernent ? 20 Minutes l’a lu pour vous.

François Hollande en a fait son refuge

La Lanterne, traditionnellement réservée aux Premiers ministre, est désormais chasse gardée de l’Elysée depuis Nicolas Sarkozy. François Hollande s’est en effet inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Mais, dans son cas, La Lanterne est un refuge. Seule exception à cette règle d’ultra-discrétion, un réveillon de la Saint-Sylvestre 2014 animé avec notamment l’acteur Gérard Jugnot et sa compagne la productrice de cinéma Saïda Jawad. C’est là aussi que Valérie Trierweiler se reposera après la révélation par Closer d’ une relation entre François Hollande et Julie Gayet.

Nicolas Sarkozy s’y est marié avec Carla Bruni

Une cinquantaine de personnes étaient invitées au mariage du président de la République et de la chanteuse d’origine italienne le 2 février 2008, dans une ambiance, aux dires d’un témoin cité par Emilie Lanez, « surréaliste et brinquebalante, totalement improbable ». Autour du nouveau couple, les dîners s’enchaînent dans la jolie maison versaillaise. Carla Bruni-Sarkozy mélange habilement politiques et artistes. « Un soir, Valéria, la sœur de [Carla Bruni-Sarkozy] arrive, encore très en retard, avec son compagnon, Louis Garrel. » L’acteur, qui ne cache pas son hostilité à Nicolas Sarkozy, termine le soirée en se roulant un pétard…

Claude Chirac y faisait la fête… avec Nicolas Sarkozy

En mars 1986, la première cohabitation ramène Jacques Chirac à Matignon et donc à La Lanterne. Mais le couple Chirac en profite peu. Claude Chirac, en revanche, alors étudiante, y séjourne souvent le week-end en compagnie d’amis. « La Lanterne est à la fête », écrit Emilie Lanez, qui rapporte cette anecdote : « Une nuit, Claude Chirac frappe à la porte du logement du gardien. Son ami, explique-t-elle, n’a plus d’essence dans son scooter, or, il doit rentrer à Paris. N’y aurait-il pas quelque part de quoi lui permettre de rejoindre la capitale ? demande-t-elle, poliment. […] L’employé remplit le réservoir. Pour le remercier, Claude lui tend un billet de dix fracas. Le gardien s’insurge. "Mademoiselle, ce n’est pas possible, c’est l’essence de l’Etat, je ne peux pas prendre cet argent".» Des années plus tard, le gardien comprendra que le conducteur du scooter était Nicolas Sarkozy. Pour remercier le personnel de la maison, tout de même, la fille du Premier ministre, prévenante, laisse des grands crus montés de la cave. « Des vins de la République ».

