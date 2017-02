20 Minutes avec AFP

Alors « Paris n’est plus Paris »? Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture, François Hollande a fermement réagi aux propos de Donald Trump, estimant que ce « n’est jamais bon de marquer la moindre défiance à l’égard d’un pays ami ». « Moi, c’est ce que je ne fais pas à l’égard d’un pays ami et je demande que le président américain ne le fasse pas à l’égard de la France », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, François Hollande a rappelé que Donald Trump lui avait fait part récemment au téléphone de « tout l’amour qu’il portait à Paris et à la France, qu’il aimait la France et qu’il n’y avait pas plus beau pays que la France ». « Alors j’imagine que ce doit être sa pensée. Si c’est sa pensée, j’imagine qu’il l’exprimera », a ajouté le président.

Donald Trump a cité vendredi un « ami » qui ne met plus les pieds dans la capitale française, pour défendre sa politique migratoire en prenant la France, la Suède et l’Europe en général comme contre-exemples. « La sécurité nationale commence par la sécurité aux frontières. Les terroristes étrangers ne pourront pas frapper l’Amérique s’ils ne peuvent entrer dans notre pays », a-t-il lancé lors de la grande conférence annuelle des conservateurs CPAC.

“No matter the issue, Trump knows a guy” https://t.co/cIOonfB7Hy



Meet Jim, “a very, very substantial guy” who says Paris is no longer Paris pic.twitter.com/u2H7kiCbon