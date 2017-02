Société

La Côte des Basques, à Biarritz. - DAZAY/SIPA

C'est le week-end et voici les infos immanquables du vendredi 24 février.

L’article le plus lu du jour : la plus belle plage de France est basque

Les Basques l’ont emporté devant les Corses et les Bretons. Dans son palmarès des plus belles plages de France, le site Tripadvisor a encore couronné la Côte des Basques à Biarritz. Le spot prisé des amateurs de surf termine devant la plage de Palombaggia à Porto-Vecchio en Corse. La plage du Sillon, échouée au pied des remparts de Saint-Malo, complète le podium.

>> A lire aussi : Sur les 20 plus belles plages du monde, 4 sont en France

P.S : Le lobby breton de la rédaction tient à souligner que la Bretagne recèle des petites criques qui auraient eu leur place dans ce palmarès.

Le site European Best Destinations avait ainsi distingué la somptueuse crique de l’île Vierge, à Crozon.

L’article le plus partagé du jour : Une agricultrice retrouvée pendue dans sa ferme par son mari

Une agricultrice de 47 ans, mère de deux enfants a été retrouvée morte dans son exploitation laitière à Plumieux (Côtes d’Armor) jeudi matin. Selon France Bleu, c’est son mari qui l’a retrouvée pendue dans la salle de traite. « En difficultés financières, elle a laissé un message disant qu’elle était désolée mais qu’elle ne supportait plus la situation », a précisé la gendarmerie.

A la veille de l’ouverture du salon de l’Agriculture, samedi, ce drame vient rappeler la fragilité de la profession, de loin la plus touchée par les suicides. Chaque année en France, on estime que 150 agriculteurs se donnent la mort, soit un tous les trois jours.

L’article à lire du jour :Les documents « secret défense » sur la mort de Robert Boulin bientôt déclassifiés ?

L’affaire Robert Boulin bientôt élucidée ? Le juge Etienne Lesaux qui instruit l’enquête sur la mort de l’ancien ministre, trente-sept ans après les faits, a selon les informations de 20 Minutes et de Radio France, ordonné aux ministères de l’Intérieur et de la Défense de « rechercher, déclassifier et [lui] communiquer » l’ensemble des documents relatifs à cette affaire encore archivés. Soient-ils même classés « secret-défense »…

>> Les faits : Retour sur la mort de Robert Boulin en 1979

Ministre du Travail sous le mandat de Valéry Giscard d’Estaing, Robert Boulin avait été retrouvé mort, le 30 octobre 1979, dans les cinquante centimètres d’eau de l’étang du Rompu, en forêt de Rambouillet (Yvelines). Convaincue que son père a été victime d’un « assassinat politique », sa fille, Fabienne, a obtenu l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire en septembre 2015.

