Vue d'artiste du ciel de la planète Trappist 1-f, située à 39 années-lumière de la Terre. - NASA/JPL-Caltech

Armelle Le Goff

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Expolanètes : Une première ! Sept cousines de la Terre découvertes autour d’une étoile voisine

Nous ne savons toujours pas si nous sommes seuls dans l’univers. Mais la probabilité que la vie existe ailleurs vient de grimper en flèche. Ce mercredi, des chercheurs ont annoncé que le système Trappist-1, qui avait déjà fait parler de lui l’an dernier, n’abrite pas trois cousines de la Terre comme on le pensait, mais sept, à « seulement » 39 années-lumière de distance. Une première qu’on vous explique par ici.

L’article le plus partagé du jour : Surf : La légende Kelly Slater appelle à un « abattage massif » de requins à la Réunion

La légende du surf Kelly Slater s’est prononcé pour un « abattage massif » de requins à la Réunion après l’attaque mortelle d’un squale sur un jeune bodyboardeur mardi. « Je ne vais pas être populaire en disant cela, mais il y a besoin d’un abattage massif (de requins) à la Réunion et cela devrait avoir lieu tous les jours », a posté l’Américain, 11 fois champion du monde, sur le compte Instagram de Jérémy Florès. En détail, c’est par là.

Soleil couchant sur la zone commerciale d’Hénin Beaumont mercredi. Enfin, ciel grisouillou, plutôt, mais c’est moins vendeur. Petite poussée d’adrénaline sur le parking de Cinéville, après avoir fait trois détours pour semer nos poursuivants (en fait, on s’est perdus). Le grand moment approche : aller voir Chez nous, le film de Lucas Belvaux sur le FN… fortement inspiré de la montée du parti frontiste à Hénin-Beaumont, justement. L’intégralité du reportage c’est par ici.

