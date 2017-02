Société

SOCIETE En déplacement ce jeudi à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux doit dévoiler un nouveau bilan des réformes menées pour réduire le temps d’attente des candidats..

Illustration d'un contrôle de permis de conduire mené par la gendarmerie, ici entre Rennes et Nantes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C.P.

Bonne nouvelle pour les candidats aux permis de conduire. Au 31 janvier 2016, le temps moyen d’attente entre la première et la deuxième présentation à l’examen du permis B avait reculé en moyenne de 27 semaines par rapport à 2014 (passant de 90 à 63 semaines), selon le nouveau bilan chiffré détaillé de la réforme du permis de conduire dévoilé ce jeudi par le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, que 20 Minutes a pu consulté. Depuis le 1er janvier 2016, la baisse est toutefois plus modérée et ne s’élève qu’à 7 semaines (de 70 à 63 semaines d’attente en moyenne entre deux passages de l’examen pratique).

Réforme du #PermisDeConduire: des procédures modernes et transparentes qui réduisent le délai d'attente et le coût de la formation #Bobigny pic.twitter.com/nhzXcmtZeU — Bruno Le Roux (@BrunoLeRoux) February 23, 2017

Encore 98 semaines d’attente dans les Hauts-de-Seine

Autre point positif : la quasi-totalité des départements de France sont concernés*, même l’Indre (-12 semaines par rapport à 2014), et la Corse du Sud, dont l’attente avait continué d’augmenter entre janvier 2015 et 2016.

Mais la réduction n’est pas partout de la même ampleur. Ainsi en Corrèze, le délai n’a diminué que de trois semaines mais reste dans la fourchette basse avec « seulement » 47 semaines d’attente fin 2016 contre 50 en 2014. A l’autre extrémité, on retrouve la Seine-Saint-Denis où les délais d’attente ont été divisés par deux en deux ans (80 semaines fin 2016 contre 161 en 2014, soit -50 %).

Plus généralement, les départements de la région Ile-de-France, qui était l’une des zones les plus tendues pour les candidats, affichent des reculs supérieurs à la moyenne : -38,4 % à Paris (85 semaines contre 135 en 2014), -45 % en Seine-et-Marne (77 contre 134 semaines), -38,5 % dans les Yvelines (70 contre 114), -41,7 % dans l’Essonne (67 contre 115), -30,9 % dans les Hauts de Seine (98 contre 142), -42 % dans le Val-de-Marne (87 contre 151) -57 % 42 % dans le Val-d’Oise (78 contre 135).

Au total, alors qu’en 2013, dix départements présentaient des temps d’attente de 120 jours ou plus. Fin 2016, l’attente maximale enregistrée dans les Hauts-de-Seine était de 98 jours.

Délégation du Code de la route et renforts d’agents publics

Pour le gouvernement, cette forte réduction est le résultat direct des réformes menées depuis juin 2014 notamment pour recentrer le travail des inspecteurs sur le passage de l’épreuve pratique du permis auto : depuis le 1er juin 2016, la surveillance de l’examen du Code de la route est délégués à des organismes privés agréés par l’Etat. L’objectif affiché par le délégué interministériel à la sécurité routière : permettre de dégager 142.000 places d’examen supplémentaires par an

>> A lire aussi : Passer son Code dans un organisme privé: «Tout est beaucoup plus simple»

Depuis février 2016, les inspecteurs peuvent aussi compter sur le renfort d’agents publics, et notamment de postiers devenus examinateurs. A cela s’ajoute, la réduction depuis l’été 2015 de la durée de l’épreuve, de 35 à 32 minutes. « par la suppression d’étapes inutiles », comme une manœuvre. Cela devait permettre le passage de 13 examens par jour au lieu de 12, représentant sur l’année 117.500 places d’examen B supplémentaires, selon le ministère.

Pas sûr toutefois que ça suffise pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement : une durée d’attente de 45 jours d’ici 2017. La durée préconisée par la directive européenne sur le permis de conduire… et qui est reste près de deux fois inférieure à celle encore constatée à Paris ou en Seine-Saint-Denis.

*A l’exception du Tarn (+9 semaines de 57 à 66), de Saint-Pierre-et-Miquelon (+2 semaines de 89 à 91 semaines) et de Mayotte (stagne à 83 semaines)

Mots-clés :