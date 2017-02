Société

PÉDOPHILIE Le professeur des écoles, ancien religieux, est jugé trente ans après les faits…

L'ancien professeur des écoles est jugé coupable d'agression sexuelle sur ses élèves. - Jean-Marc Quinet/ISOPIX/SIPA

L.B.

Un professeur des écoles à la retraite a été condamné par le tribunal d’Hennebont (Morbihan) à 5 ans de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur ses élèves il y a trente ans. Il est aussi dans l’obligation de se soigner et d’indemniser ses victimes.

Quatorze femmes ont porté plainte contre leur instituteur de l’école Saint-Félix Kerlois d’Hennebont, en dénonçant des faits d’attouchements sexuels. À l’époque, entre 1988 et 1991, le prévenu était directeur de l’établissement et frère à la congrégation religieuse de La Menais depuis 1959. Depuis, il avait quitté les ordres et s’était marié.

>> A lire aussi : Argenteuil. L'instituteur de CE2 frappé sous les yeux de ses élèves porte plainte

Il reconnaît la gravité des faits

Les victimes ont expliqué que cela se passait pendant les devoirs en classe. Le professeur se penchait au-dessus d’elles puis glissait sa main sur et sous leurs vêtements. « Des caresses, parfois bien appuyées », admet l’ancien enseignant.

Agé de 76 ans aujourd’hui, il admet que ses gestes étaient déplacés, mais voulait être « affectif, paternel ». Désormais, il reconnaît « la connotation sexuelle », apprend-on dans Le Télégramme, qui a assisté aux débats. « Si je les ai commis, c’était par manque d’activité sexuelle. Je n’ai pas pris conscience de la gravité à cette époque ».

Pendant de nombreuses années, les victimes racontent avoir essayé d’alerter les adultes, sans être prises aux sérieux. Une quinzaine d’autres femmes ont indiqué avoir subi des attouchements de la part de l’instituteur mais n’ont pas souhaité déposer plainte.

Mots-clés :