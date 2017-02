Société

« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu'il ne faut pas manquer ce matin…

Le président François Hollande le 10 janvier 2016 à l'Elysée - VILLARD/SIPA

M.C.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Dîner du Crif : « La France ne succombera jamais à l’extrémisme », selon Hollande

Plutôt discret ces derniers temps, François Hollande a commenté la campagne, mercredi soir. « La France sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit ; la France, elle ne laissera pas passer l’obscurantisme ; la France, elle ne succombera jamais à l’extrémisme », a affirmé le chef de l’Etat pour sa dernière participation, ès qualités, au 32e dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), dans un grand hôtel parisien.

Présidentielle : Marine Le Pen, favorite au premier tour, creuse l’écart avec Emmanuel Macron

Marine Le Pen creuse l’écart. La candidate d’extrême droite arriverait en tête au premier tour de l’élection présidentielle, suivie par Emmanuel Macron puis François Fillon, selon un sondage BVA-Salesforce diffusé jeudi, deux mois jour pour jour avant le scrutin. La présidente du Front national progresse de 2,5 points, à 27,5 % d’intentions de vote, par rapport à la précédente enquête de cet institut publiée le 4 février. Derrière, l’ex-ministre de l’Economie perd un point, à 21 %, et se qualifie pour le second tour devant le candidat de la droite, à 19 % (-1), selon ce sondage réalisé pour Orange et la presse régionale.

Meurtre de Kim Jong-nam : La Corée du Nord sort de son silence et s’en prend à la Malaisie

Dix jours après l’assassinat du demi-frère de Kim Jong-un à l’aéroport de Kuala Lumpur, les médias officiels nord-coréens sont sortis de leur silence jeudi, pour dénoncer l’attitude de la Malaisie dans cette affaire. Dans sa première dépêche sur le meurtre de Kim Jong-Nam, l’agence de presse officielle KCNA a accusé Kuala Lumpur d’être responsable de ce décès et de comploter avec la Corée du Sud. « La Malaisie est tenue de remettre le corps à la partie nord-coréenne, car elle a effectué une autopsie et un examen médico-légal de ce corps d’une manière illégale et immorale », indique une Commission nord-coréenne de juristes, dont les propos sont repris par l’agence.

