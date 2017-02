Société

INTEMPÉRIES Le vent va commencer à souffler en début de matinée…

Les vents violents vont toucher le nord de la France dans la journée. - MIGUEL RIOPA / AFP

Lucie Bras

Ça va souffler sur le nord de la France ! Trois départements du nord de la France ont été placés en vigilance orange pour vents violents par Météo France. Les départements concernés sont le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme. La fin des intempéries est prévue jeudi à 20h00.

La circulation d’une dépression sur les îles Britanniques va occasionner un fort coup de vent sur le Nord, sur le Pas-de-Calais et l’ouest de la Somme à partir de la fin de matinée.

Des vents jusqu'à 120 km/h

Le vent de sud-ouest va se renforcer pour atteindre dans l’intérieur des terres 90 à 110 km/h en rafales. Les rafales seront plus marquées sur la côte exposée du Pas-de-Calais où elles seront comprises entre 100 et 120 km/h, d’après le bulletin de Météo France.

« Sur le département du Nord, seules les régions allant de la métropole lilloise à la côte seront concernées. Pour la Somme, le littoral et la frontière nord sont les zones concernées », selon les prévisionnistes. Les nuages en début de journée précéderont de faibles pluies ou bruines près de la Manche et des frontières du nord, accompagnées d’un vent de sud-ouest qui soufflera en rafales jusqu’à 70 km/h, localement 80 km/h.

Le vent se renforcera près de la Manche tandis que des pluies plus marquées et régulières gagneront la Bretagne et les Hauts-de-France.

