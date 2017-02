Société

JUSTICE Ivre,un client était revenu armé après avoir été refoulé...

20 Minutes avec AFP

Un homme de 30 ans a été condamné mercredi soir à une peine de 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Eure-et-Loir, pour avoir tué un agent de sécurité de boîte de nuit à Saussay (Eure-et-Loir), près de Dreux.

L'auteur du coup de feu mortel était accusé d'homicide volontaire mais la cour a requalifié les poursuites en violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La victime, âgée de 40 ans, avait été tuée d'un coup de fusil, dans la nuit de samedi 14 au dimanche 15 juin 2014, à l'entrée de la discothèque.

Alcool et jalousie

L'auteur du tir, un ancien client interdit d'accès à l'établissement, n'avait pas supporté de se voir refuser l'entrée de la discothèque, alors que sa compagne avec qui il entretenait une relation compliquée s'y trouvait.

Ivre et refoulé par le vigile, l'homme était reparti chez lui chercher un fusil et était revenu sur le parking de la discothèque avant de tirer et de blesser mortellement l'agent de sécurité à l'artère fémorale.

Durant l'audience, l'homme a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer mais simplement «d'impressionner». Il a tenté d'expliquer son geste par l'abus d'alcool ainsi que par la colère et la jalousie qu'il éprouvait au moment des faits envers sa compagne qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement.

