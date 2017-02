Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mercredi 22 février...

François Bayrou annonce qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle, le 22 février à Paris. - Christophe Ena/AP/SIPA

Armelle Le Goff

Sans les infos immanquables, votre soirée ne serait pas la même. On ne prendra pas le risque.

L’article le plus partagé du jour : Pas-de-Calais : Un corps sans tête retrouvé entre Le Touquet et Stella-Plage

La macabre découverte pose des questions. Mardi soir, une femme qui se promenait avec son chien a aperçu un corps qui flottait à la surface de l’eau, sur une plage, entre le Touquet et Stella-Plage, dans le Pas-de-Calais. Alertés, les pompiers ont pu ramener le cadavre d’un homme nu à qui il manquait la tête, selon La Voix du Nord. Toutes les infos sont sur ce sordide fait divers sont à retrouver par ici.

L’article le plus lu du jour : Présidentielle : L’équipe de François Bayrou se loupe et lance le site Web avant la déclaration officielle

Deux mois qu’il nous fait mijoter. Ira ? Ira pas ? François Bayrou, longtemps indécis sur sa candidature à l’élection présidentielle, doit tout déballer cet après-midi à 16 h 30 pétantes. Mais son équipe de campagne a pris un peu d’avance sur la déclaration en lançant le site Bayrou.fr… Toutes nos infos sur François Bayrou sont à retrouver par là.

L’article à lire du jour : Mort de Kim Jong-nam : Tous les indices mènent à la piste nord-coréenne

Les autorités malaisiennes ont demandé poliment, ce mercredi. Mais elles n’excluent pas de recourir à d’autres moyens pour mettre la main sur Hyon Kwang. Deuxième secrétaire de l’ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur, cet homme pourrait être impliqué dans l’assassinat, le 13 février, de Kim Jong-nam à l’aéroport de Kuala Lumpur. Chargée de l’affaire, la police souhaite donc l’entendre le plus vite possible. Près de dix jours après les faits, tous les indices qu’elle a, jusqu’à présent, recueillis semblent mener vers la piste de la Corée du Nord. 20 Minutes fait le point sur le dossier… Et c’est par ici.

Mots-clés :