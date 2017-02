Société

JUSTICE Condamnée à cinq ans de prison en novembre, la mère de Fiona reste en prison dans l'attente de son procès en appel...

Riom (Puy-de-Dôme), le 5 septembre 2016. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, arrive à la cour d'assises où est jugé l'homme qui l'a violée en 2012. - Thierry Zoccolan / AFP

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a rejeté, ce mercredi, une nouvelle demande de mise en liberté de Cécile Bourgeon, a-t-on appris auprès de Gilles-Jean Portejoie, son avocat. Condamnée à cinq ans de prison pour « non assistance à personne en danger », en novembre, elle avait déjà essuyé un refus similaire le 11 janvier.

« J'ai le sentiment que la cour d'appel de Riom fait comme s'il n'y avait pas eu de procès en novembre, s'insurge Gilles-Jean Portejoie. Ma cliente a été condamnée à cinq ans de prison. Elle a effectué 41 mois de détention. Au titre des remises de peine, elle est donc, selon nous, libérable immédiatement ! »

Un risque qu'elle dissimule des preuves

Acquittée des violences volontaires ayant entraîné la mort de Fiona, sa fille de 5 ans, sans intention de la donner, Cécile Bourgeon n'avait été condamnée que pour des délits dont la « non assistance à personne en danger » et la « modification d'une scène de crime ». Lors des quinze jours d'audience, ni elle, ni son ancien compagnon, Berkane Makhlouf, n'avaient été capables de se souvenir du lieu où ils prétendent avoir enterré la fillette « nue et sans même un doudou», un dimanche de mai 2013.

Dans leur décision rendue le 11 janvier, les magistrats de la cour d'appel de Riom avaient pointé du doigt le risque que Cécile Bourgeon ne tente de revenir sur le lieu de sépulture de sa fille dans le but de dissimuler des preuves. « Il n’est nullement hypothétique d’imaginer que [Cécile Bourgeon] tente de soustraire des indices (…) et notamment qu’elle intervienne sur le lieu de l’ensevelissement de sa fille »

