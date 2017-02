Société

SECURITE Un défaut du raccord de connexion au gaz peut rendre l’utilisation de ces appareils dangereuse…

Une gazinière photographiée à Paris, le 29 mai 2007. - AFP PHOTO ERIC PIERMONT

Avis aux consommateurs ! Le groupe BSH électroménager a lancé ce mardi un « nouvel avis de sécurité » concernant des cuisinières à gaz des marques Bosch et Siemens qui présentent « un risque d’explosion ». Un défaut du raccord de connexion au gaz pourrait affecter ces appareils et rendre leur utilisation dangereuse.

« Dans certains cas, du gaz pourrait s’échapper et pourrait, dans de très rares cas, exploser. » Le risque est « très faible », a expliqué Corinna de Crest, directrice marketing de BHS France, à France Info.

9.000 appareils vendus en France

BSH électroménager préconise aux particuliers qui posséderaient un des appareils mis en cause de couper immédiatement l’alimentation en gaz et de ne plus se servir de la cuisinière. « Le remplacement du raccord de connexion gaz sera fait gratuitement au domicile du consommateur », précise par ailleurs le groupe.

Près de 9.000 de ces appareils ont été vendus en France, note France Info. Les pays les plus touchés dans le monde sont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.

