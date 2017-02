Société

Marine Le Pen en visite à Beyrouth au Liban. - Hussein Malla

Réelle polémique ou belle opération de communication ? Marine Le Pen, candidate du Front national à la présidentielle française, a refusé ce mardi de porter le voile pour rencontrer à Beyrouth le mufti de la République.

Au dernier jour de sa visite au Liban, la présidente du FN s’est vue tendre un voile à son arrivée au siège de Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sunnite du pays, pour y rencontrer cheikh Abdellatif Deriane. Elle a refusé de le mettre et est repartie aussitôt. Que s’est-il passé ? C’est par là.

Une semaine après l’assassinat de Kim Jong-nam, l’enquête est loin d’être terminée et « l’affaire », elle, ne fait que commencer. Alors que le corps du demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-un, tué le 13 février à l’aéroport de Kuala Lumpur, est au cœur de tensions diplomatiques entre la Malaisie et Pyongyang, et que quatre ressortissants nord-coréens sont toujours recherchés par les autorités, une chaîne de télévision japonaise a diffusé lundi les images de l’assassinat, filmées par des caméras de vidéosurveillance. Retour sur les derniers éléments de l’affaire par là.

Raconter une campagne se terminant sur une défaite alors que tous les indicateurs présageaient du contraire. Dans Rase campagne, Gilles Boyer revient sur son parcours auprès d’Alain Juppé et son expérience de directeur de la campagne du maire de Bordeaux durant la primaire à droite. Un « aboutissement » pour celui qui conseille fidèlement le « patron » depuis quinze ans. 20 Minutes revient sur quatre épisodes de cette campagne souvent racontée avec humour par Gilles Boyer, devenu « le visage et la voix de la défaite » du favori de la primaire, terrassé par François Fillon le 27 novembre 2016… Et c’est à lire par ici.

