JUSTICE Les deux hommes étaient jugés depuis le 13 février, par la cour d’assises de Paris…

Des peines de 27 et 20 ans de réclusion criminelle ont été requises ce mardi à l’encontre d’un braqueur récidiviste radicalisé et d’un jeune converti, jugés pour avoir pris en otage la famille d’un postier en 2013, en vue de constituer un butin destiné à des actions terroristes.

L’avocate générale aux assises de Paris, Sylvie Kachaner, a décrit le principal accusé Ibrayima Sylla, 37 ans et douze condamnations au casier, et son « bras droit » Pierre Roubertie, 26 ans, comme un « binôme » en « osmose totale », déterminé à multiplier les braquages pour financer des actions terroristes.

Radicalisation et « butin hallal »

Les deux hommes, armés de couteaux et d’un taser, avaient retenu en otage une jeune femme enceinte pour que son mari, guichetier à La Poste, vide le coffre des 2.000 euros qu’il contenait. Les enquêteurs les soupçonnaient d’avoir voulu utiliser ce butin pour se rendre en Syrie

Déjà condamné à 12 reprises, Ibrayima Sylla, 37 ans, se serait radicalisé en prison. C’est aussi là qu’il aurait « recruté » Pierre Roubertie, 26 ans, pour constituer un « butin hallal » (licite) et rejoindre les rangs de Daesh. « En détention, on appelle ce genre de profils des "islamo-braqueurs", expliquait à 20 Minutes avant le début du procès Farhad Khosrokhavar, sociologue spécialiste de l’islam en prison*. Depuis qu’il est légitimé par Daesh, le lien entre les braqueurs et les personnes radicalisées se fait plus fréquemment que par le passé. »

