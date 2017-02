Société

JUSTICE Les trois hommes ont également été condamnés à payer une amende de 104 millions d’euros à la Ville de Paris…

Des policiers à proximité du Musée d'art moderne de la ville de Paris en mai 2010, quelques jours après le vol de cinq tableaux de maîtres. - BERTRAND GUAY / AFP

Sept ans après le spectaculaire vol de toiles au Musée d’art moderne de Paris, les trois hommes mis en cause dans cette affaire ont été fixés sur leur sort ce lundi. Le voleur, dit l'« homme-araignée », et deux receleurs ont été condamnés à des peines de 8, 7 et 6 ans de prison.

Pour avoir soustrait ces trésors au regard de l’humanité, les trois hommes ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer une amende de 104 millions d’euros à la Ville de Paris, propriétaire des tableaux volés.

Des toiles introuvables

Les trois prévenus, l’auteur du vol Vjéran Tomic, Jean-Michel Corvez et Yonathan Birn, poursuivis eux pour recel et association de malfaiteurs, ont quitté le tribunal menottes aux poignets.

Les toiles, cinq merveilles de Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Léger, évaluées à 109 millions d’euros par leur propriétaire, restent introuvables. « Je les ai mises à la poubelle » avait affirmé lors du procès, en pleurs, Yonathan Birn, dépeint par son avocate, comme un « bonhomme fragile », un « angoissé », « idiot » qui « s’ennuie dans sa vie de bourgeois ». Une théorie mise en doute par ses compagnons d’infortune, par les enquêteurs et par l’accusation.

