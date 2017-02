Société

AGRICULTURE Le décès du président de la FNSEA a suscité de nombreuses réactions de la classe politique, à droite comme à gauche…

Xavier Beulin, président national de la FNSEA. - SIPA

La disparition brutale du médiatique patron de la FNSEA, à quelques jours de l’ouverture du Salon de l’Agriculture, a surpris un peu tout le monde. Après l’annonce du décès de Xavier Beulin, de nombreuses personnalités politiques ont tenu à rendre hommage à celui qui était à la tête du principal syndicat agricole français depuis 2010.

Le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll a salué « un pilier du mouvement syndical agricole », dont il respectait l'« engagement syndical et son engagement pour l’agriculture en général ». « Avec lui, au-delà de nos différences, j’ai toujours travaillé à trouver des solutions pour soutenir une agriculture qui traverse des moments difficiles », a souligné le ministre.

Décès d'un pilier du mouvement syndical agricole. Mes condoléances à la famille de Xavier #Beulin, à tous les membres de la #FNSEA pic.twitter.com/duy89rbdtj — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) February 19, 2017

Toujours à gauche, Benoît Hamon, le candidat PS à la présidentielle, a évoqué « un interlocuteur incontournable du monde agricole dont l’engagement syndical était reconnu. Il était passionnément attaché au monde agricole et était un homme aux convictions affirmées avec qui le dialogue était toujours possible ».

« La République perd un de ses fidèles serviteurs »

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a lui évoqué « une grande tristesse après » pour un homme « engagé jusqu’au bout pour l’agriculture française ».

J’éprouve une grande tristesse après le décès de Xavier Beulin, président @FNSEA. Engagé jusqu’au bout pour l’agriculture française. — François Fillon (@FrancoisFillon) February 19, 2017

Pour le candidat d’En Marche ! à la présidentielle, Emmanuel Macron, Xavier Beulin était un « homme de conviction et d’engagement au service de l’agriculture française chez Avril et à la FNSEA. Profonde émotion et pensées pour ses proches et ses équipes".

Xavier Beulin nous a quittés. Homme de conviction et d'engagement au service de l'agriculture française chez Avril et à la FNSEA. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 19, 2017

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, a également tenu à rendre hommage au syndicaliste. C’était « un homme de convictions et d’engagement, Xavier Beulin incarnait l’agriculture française. La République perd un de ses fidèles serviteurs. »

Homme de convictions et d'engagement, Xavier Beulin incarnait l'agriculture française. La République perd un de ses fidèles serviteurs - NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) February 19, 2017

De nombreuses autres personnalités politiques ont également réagi, notamment Manuel Valls, François Bayrou, Jean-Christophe Cambadélis, Christian Jacob, Christian Estrosi, Cécile Duflot, Xavier Bertrand… et des membres du gouvernement comme Ségolène Royal ou encore Myriam El Khomri.

