Société

RECAP’ « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin…

Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de la «France insoumise» mais ne participant pas à la primaire à gauche, s'est dit favorable à une légalisation du cannabis tout en étant "contre le cannabis. «Si un produit est interdit, on ne peut pas faire campagne contre!», argumente-t-il sur sa chaîne You Tube. - Jean-Francois Badias/AP/SIPA

M.C.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Présidentielle : Sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon chiffre son plan de relance économique

« Choc d’investissement », « révolution fiscale », relance budgétaire : Jean-Luc Mélenchon a présenté et chiffré dimanche son plan économique pour 2017-2022 qui repose sur un ensemble « vertueux » de croissance, d’emploi et même de baisse de la dette. « On nous demande toujours « combien ça coûte ? », nous allons le dire », a déclaré le candidat à la présidentielle en ouvrant une émission de plus de cinq heures retransmise sur YouTube pour chiffrer la totalité de son programme « L’Avenir en commun » mais aussi déflorer le cadrage macroéconomique de son quinquennat.

Monténégro : La Russie accusée d’avoir appuyé une tentative de coup d’Etat

Le putsch avorté aurait été fomenté pour empêcher l’adhésion du pays à l’Otan. Le procureur spécial monténégrin a affirmé dimanche que des organes d’Etat russes étaient impliqués dans la tentative de complot déjouée le jour des législatives en octobre dernier au Monténégro, ce que confirment des sources britanniques citées par The Telegraph. « Jusqu’à maintenant, nous avons eu des preuves que les structures nationalistes de Russie sont derrière [le complot], mais désormais aussi [celles indiquant] que les organes d’Etat russes sont impliqués à un certain niveau », a déclaré le procureur Milivoje Katnic dans une interview accordée à plusieurs médias locaux.

Nouvelle-Zélande : La justice valide en appel l’extradition de Kim Dotcom vers les Etats-Unis

Aux Etats-Unis, Kim Dotcom encourt jusqu’à vingt ans de prison. La Haute cour de Nouvelle-Zélande a donné lundi son feu vert à l’extradition du fondateur du site de téléchargement Megaupload, accusé par Washington d’avoir été l’architecte de pillages en ligne massifs. Mais les avocats du ressortissant allemand ont d’emblée annoncé leur intention de former un recours contre l’arrêt de la Haute cour, qui venait confirmer un jugement de première instance rendu en décembre 2015.

Mots-clés :