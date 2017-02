Société

AGRICULTURE Le syndicat, majoritaite dans la profession agricole, évoque ce dimanche le « décès brutal », à l’âge de 58 ans, de son président...

Xavier Beulin, président du syndicat FNSEA est décédé à l'âge de 58 ans le 19 février 2017. - LOIC VENANCE / AFP

20 Minutes avec AFP

Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des synidcats d’exploitants agricoles (FNSEA) est décédé, indique ce dimanche l’AFP. L’organisation syndicale a confirmé l’information évoquant le « décès brutal », à l’âge de 58 ans, de son président.

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Xavier Beulin. L'Agriculture perd un grand homme https://t.co/4DK4xYTrud — La FNSEA (@FNSEA) February 19, 2017

« Pour un syndicalisme ouvert et indépendant »

« La FNSEA fait la douloureuse annonce du décès brutal de son président Xavier Beulin », a indiqué la fédération agricole dans un communiqué. Originaire du Loiret, enfant d’agriculteurs, Xavier Beulin dirigeait la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les agriculteurs français, depuis le 16 décembre 2010. Xavier Beulin défendait une vision industrielle de l’agriculture.

« Il a donné tout ce qu’il avait pour les idées d’un syndicalisme ouvert et indépendant », a écrit la FNSEA dans son communiqué. « Engagé depuis l’âge de 17 ans pour l’agriculture, Xavier Beulin a donné au syndicalisme et aux filières agricoles des lettres de noblesse et un élan incomparable », poursuit le syndicat, qui exprime sa « tristesse ».

[Communiqué] Décès de M. Xavier Beulin, président de la FNSEA. pic.twitter.com/PxNHDTSmQd — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) February 19, 2017

Décès d'un pilier du mouvement syndical agricole. Mes condoléances à la famille de Xavier #Beulin, à tous les membres de la #FNSEA pic.twitter.com/duy89rbdtj — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) February 19, 2017

J’éprouve une grande tristesse après le décès de Xavier Beulin, président @FNSEA. Engagé jusqu’au bout pour l’agriculture française. — François Fillon (@FrancoisFillon) February 19, 2017

Hommage à @xavierbeulin, un homme de convictions et énergique qui se battait pour notre #agriculture et défendait avec force le @_PALR_. — Corinne IMBERT (@imbertcorinne17) February 19, 2017

Grande tristesse en apprenant le décès brutal de Xavier #Beulin dont l'engagement pour le monde agricole manquera à tous #FNSEA — Philippe Richert (@PhilippeRichert) February 19, 2017

La disparition soudaine de Xavier Beulin m'attriste profondément. Notre agriculture perd une voix engagée, lucide et bienveillante. — Brice Hortefeux (@BriceHortefeux) February 19, 2017

Président du groupe Avril

Parallèlement à ses fonctions à la tête du principal syndical agricole, Xavier Beulin était le président du groupe Avril (marques Lesieur, Puget, Matines). Dans un communiqué distinct, le groupe Avril a salué, dans son communiqué, « son énergie, son charisme et sa vision, qui ont permis l’émergence de ce qui est aujourd’hui un champion français ».

Xavier Beulin a « œuvré sans relâche au développement de l’agriculture française, toujours dans l’intérêt général, comme en témoigne son parcours syndical, qui l’a mené jusqu’à la présidence de la FNSEA », a encore souligné le groupe Avril.

