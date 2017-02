Société

Un cadavre a été retrouvé calciné dans une voiture à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Les pompiers sont intervenus vers 3h du matin sur un feu de voiture en bord de Marne, près d'une guinguette connue de cette commune proche de Paris.

«Un corps a été retrouvé calciné», a annoncé le porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Lieutenant-Colonel Destable, précisant que «l'âge et le sexe» de la victime n'ont pu être identifiés.

Le feu a tout consumé

«On n'a pas grand chose. Le feu a tout consumé et on n'est même pas sûr d'avoir déterminé le modèle de la voiture», a ajouté une source policière. Selon les pompiers, le véhicule ne présentait «aucune notion d'accident de la circulation». «C'est peut-être quelqu'un qui dormait dans sa voiture et le feu a pris à cause d'un chauffage ou autre», a repris la source policière, même si aucune piste n'est pour le moment privilégiée.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.

