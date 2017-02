Société

ISLAMOPHOBIE L'écrivain était l’invité d’Ali Baddou sur France Inter ce vendredi...

Pascal Bruckner « regrette » que les musulmans en France «ne poursuivent pas en procès Daesh». - BALTEL/SIPA

M.F

Le romancier et essayiste Pascal Bruckner a créé l’événement sur Internet lors de son intervention ce vendredi matin sur France Inter. L’invité d’Ali Baddou est revenu sur l’un de ses thèmes de prédilection : l’analyse du mot l’islamophobie. « Ce que je reproche à ce mot islamophobie, c’est qu’il confond deux choses, il amalgame la persécution des croyants qui est effectivement un crime et la critique de la religion qui est un droit », explique-t-il.

« Les djihadistes depuis quinze ou seize ans donnent de l’Islam une image détestable et c’est eux qu’il faudrait accuser d’islamophobie », lance-t-il avant de conclure : « Je regrette que le Collectif contre l’Islamophobie en France ne poursuive pas en procès Daesh, Al-Qaida, Boko Haram, les Chabab et les Talibans. Mais on sait bien qu’ils ne le feront jamais. »

Sur Twitter, les internautes ont très rapidement ironisé autour de cette injonction.

@franceinter je regrette que les hommes en France ne portent pas plainte qd 1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint — Baptiste secaul (@BaptisteLuaces) February 17, 2017

Je regrette que les philosophes en France ne poursuivent pas en justice Pascal Bruckner. pic.twitter.com/ncbQFkUfyT — Sébastien Fontenelle (@vivelefeu) February 17, 2017

"Il faut que tous les hommes aimant les vestes matelassées portent plainte contre Francois Fillon" #PascalBruckner — Jacques Raillane (@AbouDjaffar) February 17, 2017

@franceinter et que les catholiques lambda ne poursuivent pas les dominicains à cause du rôle de l'ordre dans l'Inquisition? — Luc Bentz (@LucBentz) February 17, 2017

L’intellectuel est coutumier des controverses concernant le racisme ou l’islamophobie. Il parle ainsi de « racisme imaginaire » et affirme que le concept d’islamophobie est « calqué sur celui de xénophobie et a pour but de faire de l’islam un objet intouchable sous peine d’être accusé de racisme ».

