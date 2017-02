Société

L’article le plus lu du jour : Le coup de gueule d’une femme violentée à l’entrée du métro de Lyon

Depuis la semaine dernière, elle ne décolère pas. Une Lyonnaise a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux pour relater son agression à l’entrée du métro, et surtout l’inaction des agents de prévention ce jour-là. « Dans un pays européen comme la France, frauder, violenter et insulter les femmes dans les transports en commun n’est pas la normalité », écrit-elle sur son mur Facebook invitant les internautes à relayer son message. La suite est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Ce que l’on sait de la sanglante fusillade sur l’A55 près de Marseille

C’est un scénario digne d’un film auquel plusieurs automobilistes ont assisté ce jeudi soir sur l’A55 au niveau de la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône). Il est 22h30 quand trois véhicules déboulent à grande vitesse sur l’autoroute dans le sens Martigues-Marseille. Elles dépassent une à une les autres voitures car elles se sont engagées dans une course-poursuite complètement folle. Mais là où le scénario devient véritablement dramatique, c’est que les occupants s’échangent des coups de feu pendant qu’ils remontent les autres voitures. Résultat : Une personne a été abattue à la kalachnikov en plein milieu de l’autoroute. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit certainement d’un règlement de compte.

L’article à lire du jour : Les maires sans étiquette se font courtiser par les candidats à la présidentielle

Il ne reste plus qu’un mois aux candidats à l’élection présidentielle pour déposer les 500 parrainages d’élus indispensables à quiconque brigue l’Elysée. Dans cette dernière ligne droite, les maires sans étiquette sont une cible de choix pour les candidats. « Certains d’entre eux reviennent très souvent à la charge, à la limite du harcèlement. Heureusement qu’ils n’ont pas mon numéro de portable », témoigne un maire. 20 Minutes a interrogé des édiles dans toute la France. Ils ont beau être parfois très courtisés, plusieurs ont décidé de ne parrainer personne.

Alors que le débat sur les vaccins et leurs dangers fait rage en France depuis des mois, paradoxalement, de nombreux patients ne trouvent plus les vaccins dont ils ont besoin. Depuis des années, il est souvent compliqué d’acheter en pharmacie le DTP, vaccin obligatoire pour les nouveau-nés, en tout cas dans sa version pentavalent, c’est-à-dire qui protège contre cinq maladies. Et ces derniers jours, des associations ont tiré sur la sonnette d’alarme : il devient très compliqué d’obtenir en ville le vaccin contre l’hépatite B. 20 Minutes fait le point sur ces pénuries et polémiques.



L’article télé du jour : Les nouveautés et les surprises que vous réserve la saison 6 de The Voice

« On a cherché à casser les codes mais pas ce qui constitue la colonne vertébrale de l’émission, la rencontre avec les coachs. » Nikos Aliagas a ainsi présenté la sixième saison de The Voice qui débutera ce samedi, à 20h55 sur TF1. Tour d’horizon des nouveautés qui attendent les fidèles du télé-crochet…

