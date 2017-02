Société

CIRCULATION Samedi 18 février, la circulation sera difficile sur les routes, surtout pour les vacanciers se rendant ou partant des stations de ski des Alpes.

Le pire week-end des vacances. Le samedi, c’est le jour des rotations des locations. Et ce samedi, c’est aussi le début des vacances d’hivers pour la zone A, la fin des réjouissances pour la zone C et le milieu des congés de la zone B. Autant dire que cela va bouchonner sur les routes de France et notamment sur les axes Auvergne Rhône-Alpes menant aux stations de sport d’hiver.

Au niveau national, Bison Futé voit ORANGE dans le sens des départs et VERT dans le sens des retours. En Auvergne Rhône-Alpes, le petit indien indique NOIR dans le sens des départs et ROUGE dans le sens des retours.

Choisissez bien votre heure de départ

Il est donc conseillé aux voyageurs sur le départ d’éviter les grands axes de la région entre 9 heures et 18 heures. Des bouchons sont attendus dès 7 heures sur l’A43 entre Lyon et Chambéry. Concernant les retours, pour un trajet vers le nord du pays, « quittez les stations de ski des Alpes du nord avant 10 heures », conseille Bison Futé.

