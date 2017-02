Société

ACTU Ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actu de ce jeudi 16 février 2017…

Illustration d'une soignante avec une patiente à l'Institut Curie. - Institut Curie Hugueni

M.B.

Vous en rêviez ? Les immanquables, votre concentré d’infos du jour, sont là.

Une candidature à la présidentielle toujours en suspens… Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin, le parquet national financier (PNF) indique qu’il ne va pas, en l’état, classer sans suite l’enquête ouverte pour « détournement de fonds publics » et « abus de biens sociaux » ouverte à l’encontre de François Fillon et de son épouse, Penelope. Découvrez par ici les conséquences sur la suite de l’enquête.

Cette annonce du PNF a suscité de nombreuses réactions à retrouver dans notre live. Si François Fillon déplore « un acte de communication » du parquet financier, François Hollande prône « l’exemplarité » au « sommet de l’Etat ».

L’article le plus partagé du jour : Un petit garçon de deux ans tué par balle à Chicago en direct sur Facebook Live

Un double meurtre en direct sur Internet, dernier épisode sanglant d’une spirale de la violence particulièrement inquiétante à Chicago. La police de la ville cherchait mercredi le tueur d’un bébé de deux ans et d’un homme de 26 ans, tous deux abattus d’une balle dans la tête, une scène diffusée sur Facebook Live qui a choqué l’Amérique.

Le garçonnet, Lavontay White, se trouvait mardi à l’arrière d’une berline rouge en compagnie d’une tante de 20 ans, enceinte, et d’un homme. Ce dernier était la cible de ce règlement de comptes lié à une guerre de gangs, a expliqué la police mercredi, précisant être à la recherche d’un tireur.

Il n’avait pas attendu le lancement officiel de sa campagne pour s’affranchir des conventions entre gauche et droite. Après avoir lancé son mouvement En Marche !, Emmanuel Macron, alors ministre d’un gouvernement socialiste, s’était rendu en Vendée pour une médiatique visite de courtoisie auprès du très droitier Philippe De Villiers, en août 2016. Six mois plus tard, le candidat à l’élection présidentielle a de nouveau fait référence à l’ancien député soutien de Marion Maréchal-Le Pen, ainsi qu’à Eric Zemmour, « avec qui [il] parle », dans une interview à L’Obs. L’entretien a surtout fait tiquer à gauche ce jeudi, pour ce passage : « Une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d’ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C’est ce qui s’est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-là. »

Mais mercredi, lors de la visite du candidat en Algérie, c’est la droite qui a été horripilée par une phrase d’Emmanuel Macron qualifiant la colonisation française de « crime contre l’humanité ».

À force de donner des gages à chaque camp, l’ancien ministre ne risque-t-il pas de se fâcher avec tout le monde ?

L’article santé du jour : 5 questions sur le Docétaxel, un anticancéreux du sein visé par une enquête sanitaire

Encore un médicament au nom barbare et très prescrit dans le collimateur de la pharmacovigilance… Une enquête a été ouverte par l’Agence nationale de sécurité du médicament en septembre sur les produits contenant du docétaxel à la suite du décès de trois femmes soignées pour un cancer du sein. Depuis, deux autres femmes qui suivaient ce même traitement sont décédées en novembre 2016 et février 2017. Le produit très utilisé dans le traitement du cancer est-il responsable ? Il faudra attendre le 28 mars pour avoir le résultat de cette enquête qui « est en cours de finalisation ». 20 Minutes fait le point sur cette affaire.

Abasourdis. Lorsque les agents de l’antiterrorisme ont débarqué à 6h du matin, mardi, dans ce pavillon d’une rue tranquille de Wattignies (Nord), la famille « n’a pas compris » ce qui se passait. Et pour cause : Ismaël, mis en cause dans une enquête préliminaire ouverte le 30 décembre sur un projet d’attentat, était, pour ses proches, un étudiant plutôt calme, « et pas très assidu à la mosquée » Al-Houda, pourtant située à moins de 200 mètres. Deuxième enfant d’une fratrie de cinq, étudiant en commerce à Lille-1, qui avait décroché son bac scientifique avec mention, en juin dernier, trois mois avant ses dix-huit ans… 20 Minutes dresse le portrait du jeune homme. « On espère avant tout qu’il sera innocenté », explique un membre de la famille. « Et si ce n’est pas le cas, on veut comprendre comment il en est arrivé là, avec qui il était en contact ».

Mots-clés :