GRANDE-BRETAGNE Le groupe a annoncé en novembre la fermeture de plus d’une centaine de magasins dans le monde, dont sept en France…

L'enseigne Mark and Spencer compte fermer 7 de ses 18 magasins français - ISOPIX/SIPA

Leurs emplois sont menacés. Des salariés des magasins français de Marks and Spencer, dont la fermeture est prévue à l’automne, vont manifester ce mercredi à Londres devant le siège du groupe britannique pour demander notamment davantage de moyens pour le plan social.

Ils manifesteront à 11 heures devant le siège londonien de l’enseigne, dont la direction n’a pour l’instant pas accepté de les recevoir, a précisé un représentant du personnel.

Un PSE « à la hauteur des moyens du groupe »

Les salariés réclament un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) « à la hauteur des moyens du groupe », ainsi que la communication des documents permettant de connaître « les vrais résultats de leurs magasins en France », a indiqué lundi le comité d’entreprise dans un communiqué. Le PSE, qui vient d’être signé et transmis à l’administration du Travail, prévoit une indemnité de deux mois par année d’ancienneté mais « l’ancienneté moyenne des salariés est de deux ans et demi », donc c’est « peu, on a l’impression qu’il n’y a pas eu de réelle négociation », a déclaré un représentant du personnel.

Marks and Spencer a annoncé en novembre la fermeture de plus d’une centaine de magasins dans le monde, dont sept en France, qui emploient à eux seuls plus de 500 personnes. Une décision inattendue pour les salariés, cinq ans à peine après le retour de l’enseigne dans l’Hexagone.

