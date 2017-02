Société

RECAP’ « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin…

Thierry Solère en novembre 2015 - THOMAS SAMSON / AFP

M.C.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Accusé de fraude fiscale par « Le Canard enchaîné », Thierry Solère veut porter plainte pour diffamation

« Je vois bien que le Canard enchaîné poursuit la chasse à l’homme à maintenant 70 jours de la présidentielle. Il recycle avec six mois de retard un vieux papier de Mediapart », a affirmé Thierry Solère. Accusé de fraude fiscale, le porte-parole de la campagne de François Fillon a annoncé qu’il allait porter plainte en diffamation contre l’hebdomadaire satirique. « Je suis à jour de tous mes impôts, j’avais eu un redressement fiscal sur lequel j’avais communiqué à l’époque, avant mes activités parlementaires, qui n’avait donné lieu à aucune pénalité pour fraude fiscale », a-t-il souligné.

Trump en difficulté sur ses relations avec la Russie

La Maison Blanche tente de calmer la tempête née de la démission du chef du Conseil de sécurité nationale Michael Flynn, mais les interrogations subsistent sur les relations passées -et futures- de l’équipe de Donald Trump avec la Russie. Moins d’un mois après sa prise de fonction, et quelques jours après un revers judiciaire cinglant sur l’immigration, le président républicain de 70 ans a été contraint de se séparer du personnage central de son équipe rapprochée sur les affaires étrangères, qui fut aussi l’un des piliers de sa campagne.

Le PSG humilie Barcelone et s’offre une belle option pour les quarts

On espère sincèrement que la Saint-Valentin ne vous a pas fait rater ça. Comme dans un rêve, la folie des grands soirs s’est emparée du Parc des Princes, au point de déjouer les pronostics les plus improbables. Le PSG d’Unai Emery a collé une tarte monumentale dans la figure du FC Barcelone (4-0) et se déplacera le 8 mars au Camp Nou avec une avance inédite. Si l’on s’en tient aux chiffres, le PSG a environ 125 % de chances de voir les quarts de finale. Enfin presque.

Mots-clés :