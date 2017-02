Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actu de ce mardi 14 février 2017...

Donald Trump dîne avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe dans son club de golf en Floride, le 10 février 2017. - Susan Walsh/AP/SIPA

M.B.

L’heure de votre séance de rattrapage de l’actu a sonné. Voici le résumé de cette journée en cinq articles.

L’article le plus lu du jour : Une photo de Trump discutant d’une crise internationale en public fait polémique

Bon sang !!! », s’exclamait sur Facebook l’auteur des photos, retirées depuis. Sur les clichés, datés de samedi soir, Donald Trump et son invité le Premier ministre japonais Shinzo Abe, attablés en petit comité à la terrasse du club de golf du milliardaire en Floride, préparent leur réaction officielle juste après l’annonce par la Corée du Nord d’un tir de missile. « Ouah… au centre de l’action !!! », se réjouissait encore Richard DeAgazio, qui venait d’assister à la scène avec des dizaines d’autres membres du club Mar-a-Lago.

Ce message et ces photos, dont des captures circulent maintenant sur Internet, provoquent de fortes inquiétudes quant à la sécurité de Donald Trump. « Il est inexcusable de laisser se dérouler une crise internationale devant un groupe de membres de country club, comme si c’était un dîner-spectacle », s’est indignée sur Twitter Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates au Congrès. La suite, c’est par ici.

L’article le plus partagé du jour : Deux adolescentes font exploser un appartement à Lille en faisant des frites

Plus de peur que de mal. Le 10 février, pompiers et policiers sont intervenus à la suite d’une explosion survenue dans une habitation à Lille. Il s’agissait d’un feu de friteuse. Vendredi, vers 20h30, deux adolescentes de 12 et 13 ans se trouvaient seules dans l’appartement de leur mère. Prises d’une fringale, elles ont eu l’idée de se faire cuire des frites dans une friteuse.

Pour une raison qui reste à déterminer, l’appareil a soudain pris feu. C’est alors que l’une des deux sœurs a tenté d’éteindre les flammes en jetant dessus un seau d’eau froide. La friteuse a aussitôt explosé. Le souffle de l’explosion a pulvérisé la vitre de la porte du salon ainsi qu’une grande fenêtre donnant sur la rue. Les adolescentes s’en sortent miraculeusement avec seulement de légères brûlures.

Journée de crise à droite. François Fillon a tenté une nouvelle fois de rassurer sa famille politique à l’Assemblée, devant le risque de fronde. Le candidat de la droite a essayé d’éteindre toute tentative de putsch, après le dîner d’une vingtaine de parlementaires, la veille. A-t-il réussi ? Pas vraiment. Le sénateur LR de la Côte-d’Or Alain Houpert espère toujours débarquer le candidat. Il répond aux questions de 20 Minutes.

>> A lire aussi: Une fois de plus, le putsch anti-Fillon fait pschitt

L’article à lire du jour : Les violences urbaines peuvent-elles s’étendre à toute la France ?

« Théo (2017), Adama (2016), Zyed et Bouna (2005). On pardonne pas ! » Par texto. Sur Facebook. Et même sur certaines banderoles. C’est ce genre de messages circulant avec insistance qui fait craindre aux autorités un embrasement des banlieues douze jours après l’arrestation violente et le viol présumé de Théo à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Le seul moyen pour éviter cela ? « Que la justice accélère la procédure et ne laisse pas les accusations contre les policiers pourrir », pense un sociologue. Un responsable associatif confirme. « Encore faut-il qu’il y ait des sanctions, nuance-t-il. Tout le monde a vu la vidéo de l’intervention. Et personne n’a compris comment ce genre d’acte pouvait être ‘’accidentel’’… »

>>A lire aussi: De la BAC parisienne à Aulnay-sous-Bois, qui est le commissaire déjà condamné?

>>A lire aussi: D’autres témoignages de victimes accablent la police

L’article Région du jour : A Montpellier, une société met au point une molécule qui pourrait bien révolutionner le traitement contre le Sida

En matière de recherche anti-VIH, Montpellier pourrait bien apporter sa pierre à l’édifice. Chez Abivax, on fonde en tout cas de grands espoirs sur ABX464, une molécule qui pourrait changer le quotidien des personnes porteuses du virus. Cette société de biotechnologie, dont les travaux de recherche et de développement sont implantés dans la capitale héraultaise, a uni ses efforts en septembre dernier, avec le CNRS et l’université de Montpellier, pour booster la découverte de nouveaux traitements. Et ça avance bien, si l’on en croit les responsables de l’entreprise. La suite est à lire par ici.

Mots-clés :