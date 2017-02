Société

POLEMIQUE Mohamed K. raconte avoir été passé à tabac une semaine avant Théo par des policiers dont l’un a participé au viol présumé de son ami…

Des policiers à Aulnay-sous-Bois. -

20 Minutes avec AFP

Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a saisi ce mardi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) après de nouvelles accusations de violences visant un des policiers mis en examen pour l’interpellation brutale de Théo le 2 février à Aulnay-sous-Bois, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Dans un témoignage à L’Obs, Mohamed K., un ami de Théo, raconte avoir été passé à tabac une semaine avant ce dernier par des policiers dont l’un a participé au viol présumé de Theo lors de son interpellation. « Ce sont des accusations graves portées sur le même fonctionnaire, qui méritent que l’on fasse évidemment toute la lumière. Immédiatement informé, le ministre a saisi l’IGPN », a déclaré le porte-parole du ministère Pierre-Henry Brandet.

Coups de pied, de poing, insultes…

Les faits se sont déroulés le 26 janvier dernier. Mohamed K., 22 ans, livreur, rentre tôt du travail pour « aller aux Assedic ». Alors qu’il sort acheter du pain, il voit « un petit de la cité courir, avec derrière lui un homme de grande taille, vêtu d’un manteau à capuche avec de la fourrure. » « Il a fait une balayette au petit à cinq mètres de moi, je suis intervenu, j’ai demandé ce qui se passait ». C’est alors que l’homme à la capuche, qui ne porte par de brassard, lui dit qu’il est policier. Mohamed K. décide alors de poursuivre son chemin, raconte-t-il à L’Obs.

>> A lire aussi : D’autres témoignages de victimes accablent la police

Mais un peu plus loin, il tombe sur deux policiers dont l’homme à la capuche, qui lui lancent « Viens là, toi aussi on va te fouiller », raconte-t-il. Un des agents le pousse alors vers l’entrée d’un bâtiment d’où sort un troisième policier, bien connu dans le quartier, selon lui. « C’est le même que celui qui a pénétré Théo avec sa matraque, tout le monde l’appelle "Barbe Rousse" », déclare le jeune homme.

Une fois dans l’immeuble, le contrôle dégénère : coups de pied, de poing, insultes, « sale noir », « salope ». Mohamed K. dit saigner « parce qu’ils m’ouvrent le crâne ». « "Barbe Rousse" me cogne avec sa matraque », alors qu’un autre policier le menace avec son Taser, poursuit-il. Le supplice dure 30 à 40 minutes, dans son souvenir. Menotté, plaqué au sol, il est ensuite embarqué dans un camion de police, mené dans un commissariat et placé en garde à vue pour « outrage et rébellion ».

Mots-clés :