SECURITE D’après un rapport confidentiel du préfet de police de Paris, les heurts auraient été plus nombreux qu’initialement annoncés, affirme « Le Figaro »…

Des incidents se sont produits à Bobigny, samedi soir, après une manifestation de soutien à Théo. - SIPA PRESS

La place Beauvau a-t-elle voulu minimiser l’ampleur des incidents survenus dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs communes de région parisienne ? D’après un rapport confidentiel du préfet de police de Paris que Le Figaro a pu se procurer, plus d’une cinquantaine de faits de violences urbaines ont été recensés dans une trentaine de communes d’Ile-de-France, dans le sillage de l’affaire Théo, jeune homme victime d’un viol présumé lors d’une interpellation.

Des chiffres bien supérieurs que ceux communiqués lundi aux médias par le ministère de l'Intérieur qui faisaient état « d’une violence contenue » dans « un climat tendu ».

Plus de 50 incidents « d’intensités variables »

Selon le rapport du préfet de police, le bilan global des incidents en région parisienne, pour la nuit du 12 au 13 février, fait état de plus de 50 incidents « d’intensités variables » dans plus de trente communes, avec « 34 véhicules incendiés », dont trois « deux-roues », 21 « feux de poubelles », « un local incendié », deux « autres incendies notables », 10 attaques ayant donné lieu « à des jets de projectiles », quatre véhicules de police et un bus « dégradés », révèle Le Figaro.

Ce lundi, la préfecture de police de Paris avait préféré communiquer sur les interventions de la police et le nombre d’interpellations : « Dimanche soir, onze personnes, dont huit mineurs, avaient été interpellées à Argenteuil (Val-d’Oise) après des heurts avec les forces de l’ordre, l’incendie d’un véhicule et le caillassage d’un bus », avait notamment indiqué la préfecture du département.

Et aussi des heurts dans le Val-d’Oise, les Hauts-de-Seine…

D’après le rapport confidentiel du préfet de police de Paris, d’autres incidents ont également été recensés dans d’autres départements d’Ile-de-France, notamment dans les Hauts-de-Seine. Des voitures, des deux-roues et des containers ont aussi brûlé « à Boulogne-Billancourt, Nanterre, Fontenay-aux-Roses, La Courneuve et Montreuil », précise Le Figaro.

La grande couronne parisienne aurait également été touchée. Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Dammarie-les-Lys, Mantes-la-Jolie, Trappes… auraient également été le théâtre de violences urbaines, à des degrés très divers.

