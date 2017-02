Société

GRAPHIQUES Un rapport, dévoilé par «The Independent» samedi, dresse un portrait robot des réfugiés qui vivent à La Chapelle à Paris et les difficultés auxquelles ils font face...

Illustration du camp de migrants sous le metro de la Chapelle. Chaque jour, environ une dizaine de personnes arrivent. Ils ont presque tous traverser la mediterrannee pour venir en Europe. Hundreds of migrants, mostly from East Africa, live in this camp, some for a year, under the elevated railway near the Porte de la Chapelle in Paris on 27 May, 2015./GEAILAURENCE_1212.114/Credit:Laurence Geai/SIPA/1506011145 - SIPA

Oihana Gabriel Google+

Twitter

Des températures négatives, des vols de couverture, des violences policières… Les migrants de La Chapelle (18e arrondissement) vivent dans des conditions très difficiles, révèle le rapport publié il y a quelques jours par The Independant. Cette enquête réalisée du 18 au 22 janvier 2017 à Paris auprès de 342 réfugiés dans le quartier de La Chapelle, donne des informations sur l’origine, les rêves, les conditions de vie aussi de ces migrants. Résumé en cinq graphiques.

D’où viennent les réfugiés de La Chapelle ?

Une immense majorité des personnes interrogées sont des hommes : 98,8 %. La plupart d’entre eux n’ont pas encore 18 ans et presque 90 % voyagent seuls. Premier pays d’origine : l’Afghanistan. Viennent ensuite deux pays africains : Soudan et Erythrée.

Les réfugiés sont-ils victimes de violences policières ?

Certaines interventions, notamment lors des évacuations fréquentes de ce camp de La Chapelle, peuvent être entachées de dérapages. Mais si 53,9 % assurent que ces évacuations sont violentes, 25 % assurent qu’elles se sont passées dans le calme et 21,1 % qu’ils n’ont pas eu de problème. En revanche, l’emploi de gaz lacrymogènes semble fréquent. Selon l’enquête 36,5 % de ces migrants ont subi d’autres formes de violences policières, dont 16 % des attaques physiques et 20,2 % des injures. Déjà en janvier, MSF avait accusé les policiers de se livrer à du « harcèlement » et des « violences » contre les migrants notamment de les disperser à coup de gaz lacrymogènes et de leur confisquer leurs couvertures. Ce à quoi le ministre de l’Intérieur avait répondu en défendant les policiers. Contactée par 20 Minutes sur ce sujet, la Préfecture de police de Paris n’a pas souhaité répondre à nos questions.

>> A lire aussi : Bruno Le Roux défend les policiers

Les vols sont-ils monnaie courante ?

Plus d’un tiers de ces migrants se sont fait voler leurs affaires. Selon l’enquête 47,3 % de ces vols sont le fait de la police, 27,7 % d’autres réfugiés et 31,3 % ne savent pas qui les a volés. Quels sont les biens dérobés ? La majorité perd couverture et sac de couchage, 20,5 % leur tente. Un problème de taille alors que mi-janvier, Paris a connu un épisode de grand froid, avec des températures qui ont atteint -7 degrès.

>> A lire aussi : Un an après l’évacuation du camp de la Chapelle, «la situation est encore plus dure»

De quoi meurent les réfugiés de Paris ?

Selon ce rapport, 11,7 % des migrants qui ont répondu à l’enquête ont entendu parler d’un réfugié qui a péri dans la rue. Avec pour première cause, le froid.

Où veulent vivre ces réfugiés ?

Un quart des migrants interrogés venaient de Calais ou Dunkerque. Mais la grande majorité espère rester vivre en France.

>> A lire aussi : Le sort réservé aux mineurs entre la France et l'Italie pointé du doigt

Mots-clés :