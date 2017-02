Société

CLIMAT Météo France prévoit notamment des rafales de 100 à 110 km/h en plaine et jusqu’à 120 à 130 km/h dans le sud-ouest…

En ce début de semaine, la météo fait encore des caprices. Trois départements restent placés ce lundi en vigilance orange pluies-inondations d’après les prévisions de Météo-France : les Pyrénées Orientales, l’Hérault et l’Aude. L’épisode pluvio-orageux prévu dans ces trois départements devait commencer vers 22 h 00.

Les alertes au vent violent ont été levées dans l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Le vent d’Autan s’essouffle peu à peu, les rafales ne dépassent plus les 100 km/h et il va continuer de faiblir tout au long de la nuit, selon l’organisme. Ces dernières heures, les rafales ont atteint 122 km/h à Castres (Tarn), 108 km/h à Mauroux (Lot) et 105 km/h à Toulouse.

Des avions déroutés à cause du vent

Les coups de vent ont contraint ce matin un Airbus A320 d’EasyJet en provenance de Roissy à se poser à Lyon après avoir tenté d’atterrir à Toulouse-Blagnac.

Se poser à « Montpellier, ce n’était pas possible car il y avait également trop de vent », a indiqué la compagnie aérienne.

En début d’après-midi, le vent commençait à s’atténuer, a affirmé un porte-parole de l’aéroport, qui indiquait que le trafic était à nouveau normal. A Toulouse, l’ensemble des parcs publics ont été fermés, par précaution depuis samedi.

Près de 41.000 foyers ont par ailleurs été privés d’électricité dans le sud-ouest de la France en raison des vents violents. Le service de communication d' Enedis a indiqué qu’à 8 heures, 12.000 foyers étaient privés d’électricité en Dordogne, 15.000 dans le Lot-et-Garonne et 6.000 en Gironde.

Le responsable de la communication d’Enedis en région, Jean-Marc Legeay, a précisé qu’à 7 heures, 3.200 foyers étaient également sans électricité dans le Lot, 2.000 dans le Tarn, 2.000 dans le Tarn-et-Garonne et 800 en Aveyron.

