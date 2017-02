Société

CLIMAT Météo France prévoit des rafales de 100 à 110 km/h en plaine et jusqu’à 120 à 130 km/h sur le massif de la Montagne Noire…

Quatre départements sont en alerte orange pour vent violent. - M.ASTAR/SIPA

20 Minutes avec AFP

En ce début de semaine, la météo fait encore des caprices. Sept départements sont placés ce lundi en vigilance orange. Quatre pour vent violent : l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, selon les prévisions de Météo-France. Et trois départements du sud de la France sont en alerte orange pluie-inondation jusqu'à mardi 16 heures. Il s'agit de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Les départements en alerte pour vent violent est lancée jusqu’à 20 heures ce lundi. Le vent d’Autan soufflera fort sur les quatre départements concernés avec des rafales de 100 à 110 km/h en plaine et allant jusqu’à 120 à 130 km/h sur le massif de la Montagne Noire.

Encore de la neige dans les Pyrénées

Un fort vent de sud-est, accompagné de pluies, soufflera aussi sur le Languedoc-Roussillon. Ces pluies, parfois modérées, arroseront cette région pendant la majeure partie de la journée de lundi.

De l’Aquitaine à la Bretagne, ainsi que sur la Corse, le temps sera très nuageux, avec des pluies faibles. Ces pluies deviendront plus continues au cours de la soirée et de la nuit suivante. Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1.800 m d’altitude.

Sur le reste de la moitié Sud, le temps sera sec mais plutôt nuageux. Ailleurs, le soleil fera de belles apparitions.

