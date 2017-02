Société

FAITS DIVERS La victime a été touchée en pleine poitrine alors qu'elle se trouvait avec des amies…

Illustration police. - F. Pouliquen / 20 Minutes

H. B.

Une jeune fille de 20 ans a été tuée par balle ce dimanche après-midi à Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône. La victime a été touchée en pleine poitrine vers 17 heures alors qu’elle se trouvait avec des amies, selon France Bleu Provence.

Selon le journal La Provence, « c’est une autre jeune fille qui a prévenu les secours, pris en charge la victime dans sa voiture et tenté de la conduire vers l’hôpital le plus proche. Les secours sont intervenus sur le trajet, au bord de la route, mais n’ont pas réussi à ranimer la victime ».

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Les circonstances précises du drame restent encore à déterminer, mais selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur des coups de feu se serait enfui.

« On n’exclut aucune piste si ce n’est la thèse d’un tir de chasseur comme on a voulu nous le faire croire dans un premier temps. On est sur l’hypothèse de personnes qui se connaissaient », a expliqué le procureur du tribunal de Tarascon, Patrick Desjardins, à La Provence.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire, précise France Bleu Provence.

