METEO Cette décision a été prise en raison d’un épisode de pluies verglaçantes et de vents violents, ce dimanche…

La vigilance est de mise dans le sud de la France. Météo-France a placé dimanche en vigilance orange vent et neige et verglas quatre départements du sud, en plus des 21 de l’Ouest et du Nord de samedi, a annoncé l’organisme dans un bulletin de prévisions.

Les quatre départements supplémentaires sont l’Aveyron, la Haute-Garonne, Le Tarn et le Tarn-et-Garonne et sont placés en vigilance orange jusqu’à lundi en fin d’après-midi.

#VigilanceOrange #Vents violents sur 4 Dpts ce soir.Rentrez les objets pouvant s'envoler. ⛔️ de toucher câble ⚡️ au sol.☎️ 18/112 si urgence pic.twitter.com/8nAlZkSrAy — VISOV | #MSGU (@VISOV1) February 12, 2017

21 départements allant des Deux-Sèvres à l’Aisne et comprenant toute l’Ile-de-France, avaient été placés en vigilance orange samedi en raison de chutes de neige attendues et de risques de verglas dans la nuit et ce jusqu’à dimanche après-midi.

Des vents à 100 km/h la nuit prochaine

Dans la journée le vent d’autan va progressivement se renforcer. La nuit prochaine et demain lundi les rafales atteindront sur les régions de plaine souvent les 100 km/h. Sur les hauteurs les rafales seront voisines de 120 km/h. Ce type d’épisode se produit une à deux fois par an.

Un épisode de pluie verglaçante est remonté dans la nuit de samedi à dimanche depuis le centre de la France vers le nord-ouest du pays et traversera l’Ile-de-France dimanche matin, a expliqué Météo-France. L’air froid résiste près du sol et les premières précipitations se produiront sous forme de pluies verglaçantes pendant quelques heures avant que le redoux se généralise dimanche.

>> A lire aussi : Toulouse: Des rafales de vent à 110 km/h attendues ce dimanche

Sont concernés les départements de l’Aisne, du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de l’Oise, de la Sarthe, de Paris et sa petite couronne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

Les départements du Poitou et du Centre sont affectés en fin de nuit de samedi à dimanche. L’Ile-de-France et la Picardie seront concernés dans la matinée dimanche. En cours d’après-midi dimanche, le redoux se généralisera et le risque de pluies verglaçantes s’estompera.

