ACCIDENTS Quelque 257 personnes ont perdu la vie sur les routes le mois dernier...

Mauvaise nouvelle sur le front de la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes en janvier a augmenté de 8,9 % par rapport à janvier 2016, a annoncé ce vendredi l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), soulignant qu’il y avait eu moins d’accidents, moins de blessés mais davantage de morts.

[Communiqué] Bilan contrasté sur les routes en janvier 2017 : moins d'accidents, moins de blessés mais plus de décès https://t.co/0Ywaa8HNvU — Sécurité routière (@RoutePlusSure) February 10, 2017

« 257 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en janvier 2017, contre 236 en janvier 2016, soit une augmentation de 8,9 % », précise l’ONISR dans un communiqué.

Hausse de la mortalité des piétons et des cyclistes

Mais ce chiffre recouvre « des réalités contrastées selon les catégories d’usagers : tandis que les mortalités des automobilistes et des motocyclistes sont plutôt stables en moyenne sur les douze derniers mois, celles des piétons et des cyclistes connaissent une forte hausse (respectivement +18 % et +12 %) », précise l’observatoire. Et la mortalité des cyclomotoristes est en forte baisse (-22 %).

La mortalité des 18-24 ans, « orientée à la baisse », retrouve le niveau d’il y a deux ans, le plus bas enregistré, alors que celle des personnes âgées de 65 ans ou plus est en hausse quasi continue depuis trois ans, selon le communiqué. Janvier a également été marqué « par des carambolages meurtriers dus à la présence de brouillard et à une vitesse excessive », souligne l’ONISR, qui appelle, « au moment des grands chassés-croisés des vacances de février », à une « extrême prudence » sur les routes en cas de météo instable.

