F.F.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Juges 3, Donald Trump 0. Jeudi, la cour d’appel de San Francisco a maintenu la suspension du décret anti-immigration du président américain. La décision a été prise à l’unanimité. Même le juge nommé par George W. Bush a voté pour maintenir le blocage temporaire du décret, dans une défaite majeure pour Donald Trump. Ce dernier a aussitôt réagi sur Twitter, criant, tout en majuscules : « RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL, LA SECURITE DE NOTRE NATION EST EN JEU ! »

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!