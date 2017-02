Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce jeudi 9 février...

Former French education minister and candidate in the left-wing primary for the 2017 French presidential election, Benoit Hamon, speaks on January 27, 2017, during a public meeting in Lille, northern France, ahead of the primary's second-round runoff on January 29, 2017. / AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN - AFP

Armelle Le Goff

On a failli les oublier (blague)… Mais un jeudi soir sans immanquables, ce ne serait pas humain, non ?

L’article le plus partagé du jour : Et si le crowdfunding lançait un revenu universel à la place de Benoît Hamon ?

Et si le revenu universel venait d’une initiative citoyenne et non d’un gouvernement ? C’est le projet que s’est lancé l’association allemande Mein Grundeinkommen (« Mon revenu de base »). Le site a mis en place une collecte par crowdfunding dans le but de constituer des revenus universels. Le principe est simple : dès que l’association récolte 12.000 euros, elle tire au sort une personne qui recevra 1.000 euros par mois pendant un an. Soixante-quatorze heureux élus ont déjà été choisis par le hasard. L’objectif : ne plus se soucier de ses finances et se poser les bonnes questions sur la vie que l’on veut mener. Le détail du projet, c’est par ici.

L’article le plus lu du jour : Départ de feu et détonation à la centrale nucléaire de Flamanville, l’incident est maîtrisé

Selon les informations du journal Ouest-France, une explosion s’est produite ce jeudi vers 10h dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche. L’incident aurait fait des blessés. Le Plan particulier d’interventions (PPI) n’a toutefois pas été déclenché du fait de l’absence de tout risque nucléaire, indique à Ouest France la préfecture de la Manche. Toutes les infos sur cet événement par là.

L’article à lire du jour : Eurovision 2017: La France représentée par Alma et sa chanson « Requiem »

Alma succède à Amir. France 2 révèle ce jeudi que la jeune chanteuse représentera la France au prochain concours Eurovision. Cette auteure, compositrice et interprète de 27 ans a publié en juin un premier single, La chute est lente. Mais c’est avec sa deuxième chanson, Requiem, qui figurera sur son premier album, qu’Alma défendra les chances tricolores à la finale de l’Eurovision à Kiev (Ukraine), le 13 mai.

