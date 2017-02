Société

JUSTICE Certains étudiants ont déjà lancé une pétition pour protester contre la mesure…

Illustration: Un avocat au tribunal de grande instance de Nanterre. - DURAND FLORENCE/SIPA

V.V.

Ils n’avaient pas augmenté depuis douze ans. Les frais d’inscription aux écoles d’avocat pourraient augmenter de 87 % dès la rentrée 2018. C’est en tout cas ce que souhaite le Conseil national des barreaux (CNB) qui a voté cette décision lors de son assemblée générale des 4 et 5 février.

Cher #CNB, sachez que les candidats qui se présentent à la formation d'avocat n'ont pas les mêmes moyens que les Fillon. Bisou #TeamJuriste — TeamJuristes (@TeamJuristes) February 5, 2017

Concrètement, le CNB milite pour que le montant maximal des frais d’inscriptions dans les écoles passe de 1.600 à 3.000 euros. Il en a donc fait la demande auprès du ministère de la Justice, seul habilité à fixer le tarif par un arrêté. « La contribution de l’Etat diminue et les écoles de formations doivent s’engager dans des programmes de plus en plus techniques », justifie auprès de 20 Minutes, Pascal Eydoux, le président du CNB.

« Nous craignons que des jeunes renoncent… »

La proposition passe mal auprès de plusieurs étudiants qui n’ont pas hésité à lancer une pétition pour empêcher les tarifs d’augmenter. « C’est très compliqué pour beaucoup d’entre nous, confie Louise*, 24 ans, étudiante en droit à Lille. L’examen est de plus en plus dur et nécessite déjà, pour beaucoup d’entre nous, de recourir à une prépa privée coûteuse pour l’obtenir. »

Même son de cloche du côté du Syndicat des avocats de France (SAF, minoritaire, classé à gauche). « Cette hausse est énorme, lâche David van der Vlist, son trésorier. Certains étudiants ont du mal aujourd’hui à payer les droits actuels. Nous craignons que des jeunes engagés dans cette voie ne doivent renoncer faute de moyens… »

Avec l'école du barreau réservée désormais aux riches on va pouvoir arrêter de payer ces incapables de stagiaires ! Merci le CNB ! — Alexis Ridray (@Alexis_Ridray) February 4, 2017

Une profession qui représente toute la société ?

Syndicats comme étudiants redoutent surtout qu’à terme, la profession ne soit plus représentée par la société dans son ensemble. « L’accès à la profession ne doit être fondé que sur le mérite et non sur la situation sociale des étudiants, au préjudice des plus modestes », plaide ainsi la pétition qui a recueilli un peu plus de 4.000 signatures en quelques jours.

Pascal Eydoux promet que cela ne sera pas le cas. « Nous sommes tous, sans exception, et moi le premier, attachés à la volonté de représenter toute la société dans la profession d’avocats. »

Pour cela, il propose que la profession garantisse, à l’avenir, les prêts étudiants afin de permettre à chacun de préparer le concours « dans de bonnes conditions ». Cette dernière proposition doit encore toutefois faire l’objet d’un vote du Conseil dans les prochaines semaines.

*Le prénom a été changé

