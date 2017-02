Société

SÉCURITÉ Les policiers mis en cause dans l'agression brutale du jeune Théo appartenaient à cette division…

Les agents impliqués dans l'agression de Théo appartenaient à une brigade spécialisée de terrain. - GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Lucie Bras

Quatre policiers de terrain ont été suspendus après l’interpellation violente de Théo, 22 ans, à Aulnay-sous-Bois, le 2 février. Tous appartenaient à la brigade spécialisée de terrain (BST), une police de proximité spécialisée dans la lutte contre la délinquance.

>> A lire aussi : Aulnay-sous-Bois. «Avec la police il n’y a pas discussion, pas de dialogue»

La BST, c’est quoi ?

Ces nouvelles brigades créées en 2010 par Brice Hortefeux, à l’époque ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy, remplacent les UTeQ (unités territoriales de quartier). Leur champ d’action est plus étendu. Désormais, les BST sont affectées à une zone et non plus à un quartier. D’après un rapport du Sénat datant de 2010, ces brigades opèrent dans un périmètre fermé, mais « évolutif en fonction de la délinquance constatée ».

Ces unités présentent donc plus de souplesse sur la zone à couvrir. « C’est une brigade plus musclée en quelque sorte », précise Loïc Lecouplier, secrétaire national adjoint Paris du syndicat Alliance police nationale.

En France, il existe 42 unités BST (hors du secteur de la préfecture de Paris).

Quelles sont ses missions ?

Les agents se déplacent toujours par petits groupes et en tenue. Sur le papier, ces unités armées ont deux objectifs majeurs : lutter contre la petite délinquance et le trafic, tout en créant des liens de confiance avec la population et les commerçants.

Qui sont les policiers de la BST ?

L'agent doit être « au minimum titulaire, c’est-à-dire un an après l’école de Police », ajoute Loïc Lecouplier. L’admission est basée sur le volontariat des policiers : les dossiers sont examinés et les agents de la BST sélectionnés sont détachés de Police secours pour être dédiés à une « zone sensible ».

Comment sont formés ces agents ?

La formation dure trois semaines :les agents apprennent à utiliser les armes à leur disposition (bâtons, grenades de désencerclement et lanceurs de balles de défense) et suivent un cours de sensibilisation aux violences urbaines. Aux débuts de la BST en 2010, les agents passaient d’abord par une période de stage, mais cette disposition a été ensuite supprimée.

Dimanche, trois des policiers affectés à la BST d’Aulnay-sous-Bois ont été mis en examen pour violences volontaires en réunion, le quatrième l'a été pour viol. Ils ont ensuite été suspendus sur décision du ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux.





Mots-clés :