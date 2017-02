Société

ENQUETE L'homme avait été grièvement blessé au ventre par des tirs de riposte des policiers...

Abdallah El-Hamahmy est soupçonné d'avoir attaqué des militaires français au Louvre, le 4 février 2017. - Mahmood SHAHIIN / AFP

20 Minutes avec AFP

L’état de santé du suspect de l’attaque contre des militaires vendredi dernierau Carrousel du Louvre s’est à nouveau « fortement dégradé » ce mardi et sa garde à vue a été levée, a indiqué une source judiciaire.

>> A lire aussi : Que sait-on de plus sur l'assaillant?

L’homme, grièvement blessé au ventre par des tirs de riposte des policiers, avait commencé à parler aux enquêteurs ce lundi, à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, où il est soigné. « La garde à vue a été levée en début de soirée en raison de l’incompatibilité de la poursuite de cette mesure avec l’état de santé du mis en cause », a indiqué une source judiciaire.

L’enquête se poursuit

L’enquête se poursuit sur le passé et les motivations de ce jeune homme apparemment sans histoires, diplômé en droit et cadre commercial dans une entreprise aux Emirats arabes unis. Quel est son parcours ? Pourquoi s’est-il rendu en Turquie en 2015 et 2016 ? A-t-il agi seul ou sur instructions ?

Aucune revendication n’a été émise à ce stade pour cette attaque et aucune allégeance à un groupe jihadiste n’a été trouvée lors de la perquisition dans l’appartement loué à Paris. Des enquêteurs ont toutefois retrouvé sur un compte Twitter à son nom des tweets exaltés où il semble apporter son soutien au groupe djihadiste Etat islamique (EI).

Mots-clés :