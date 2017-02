Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mardi 7 février...

Emmanuel Macron le 2 février au salon des entrepreneurs à Paris. - Francois Mori/AP/SIPA

Armelle Le Goff

Dure journée pour vous aussi ? Et maintenant, vous vous demandez ce qu’il s’est passé dans l’actualité du jour ? Et bien voilà, on est là !

L’article le plus lu du jour :Macron dément avec humour les rumeurs sur sa « double vie avec Mathieu Gallet »

Il dément des bruits et en profite pour distribuer les tacles à ses concurrents pour la présidentielle. Faisant le show au théâtre Bobino, Emmanuel Macron a ironisé lundi soir sur les rumeurs qui alimentent « les dîners en ville » quant à sa « double vie avec Mathieu Gallet », PDG de Radio France. C’est par là. Et pour comprendre pourquoi il est pris pour cible, c’est par ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Mort après une punition : L’enfant est décédé suite à un traumatisme crânien

Les circonstances du drame commencent à s’éclaircir, mais la noirceur des soupçons s’est épaissie. On a appris lundi soir que Yanis, l’enfant de cinq ans, mort dans la nuit de dimanche à lundi à Aire-sur-la-Lys, dans le Nord, avait succombé à un traumatisme crânien. Ce que l’on sait sur cette affaire, c’est par là.

L’article à lire du jour : Qui est Eliane Houlette, la procureure qui tient le destin de François Fillon entre ses mains ?

« Quand j’ai lu dans le journal qu’elle s’occupait de François Fillon, je me suis dit qu’il n’allait pas beaucoup se marrer… » Connaissance d’Eliane Houlette, l’homme qui s’exprime ainsi a raison : le candidat à la présidentielle ne rigole pas beaucoup ces derniers temps. La faute aux révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope. La faute aussi donc à Eliane Houlette, cheffe du parquet national financier (PNF), qui a ouvert, immédiatement, une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics » et « abus de biens sociaux ». Qui est cette magistrate peu connue du grand public ?

