Lucie Bras

A Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les habitants ont entendu des tirs de la part des policiers venus mettre un terme aux affrontements, lundi soir.

La cité de la Rose des Vents a été le théâtre d’une troisième nuit d’incidents, à la suite de l’arrestation très violente de Théo par 4 policiers, jeudi dernier. Depuis ce mardi matin, sur les réseaux sociaux, des images de douilles circulent, sous-entendant que les policiers ont tiré à balles réelles lors des affrontements.

(en) Police firing warning shots in the air last night at #AULNAY (#PARIS suburbs) to disperse protesters, at least 5 times. Sources says 17 pic.twitter.com/n96TfthtUa