AVOCAT Le célèbre avocat tombe la robe…

L'avocat Eric Dupond-Moretti alias «Acquittator». - MEIGNEUX/SIPA

Lucie Bras

Qu’ont en commun Nikola Karabatic, Jérôme Kerviel, Abdelkader Merah et Maïtena Biraben ? Ils ont tous confié leur défense à l’avocat Eric Dupond-Moretti, un nom devenu familier, à force de l’entendre sur toutes les chaînes. Très médiatisé, le ténor du barreau garde pourtant sa part de mystère.

Un nombre record d’acquittements. Eric Dupond-Moretti a élaboré sa propre méthode pour convaincre un tribunal. Par exemple, pour prouver que l’innocence du docteur Muller, accusé du meurtre de sa femme, il reconstitue la scène du crime lors d’une suspension d’audience. Une planche, des tréteaux et des figurants, dans les mains desquels il place un pistolet factice. C’est cette mise en scène qui sème le doute.

Ce n’est pas pour rien qu’il est surnommé « Acquittator » par les médias. Eric Dupond-Moretti détient même le record d’acquittements en cour d’assises : 141 accusés défendus par l’avocat ont été innocentés à l’issue de leur procès.

Une vie sur la route. Avec 50 affaires à traiter par an, l’avocat passe sa vie sur la route à sillonner la France. S’il est aidé par son équipe d’assistants, Eric Dupond-Moretti parcourt des milliers de kilomètres dans sa berline pour assurer chaque procès. Une vie à 100 à l’heure qu’il supporte en fumant cigarette sur cigarette et en écoutant Léo Ferré ou Serge Reggiani, par amour des mots.

Une robe d’avocat très symbolique. Chaque avocat entretient une relation toute particulière avec sa robe. Eric Dupond-Moretti n’y échappe pas. Sa robe noire, il l’a héritée de son mentor Alain Furbury. Pour cet avocat toulousain décédé en 1999, il garde un profond respect. « Le placement des silences, le sens du rythme, je les ai appris de lui. Rien n’est plus éloquent que le silence, aux assises comme dans tous les lieux sacrés », écrivait-il dans son livre Bête noire paru en 2012.

Depuis peu, il intéresse les magazines people. La semaine dernière, il a officialisé sa relation avec la chanteuse québécoise Isabelle Boulay. L’avocat reste très discret sur sa vie privée, mais on sait qu’il s’est marié en 1991 avec Hélène, rencontrée alors qu’elle était jurée d’assises. Ils ont eu 4 enfants.

Avocat des puissants et des pauvres. Il perd son père à l’âge de 4 ans. C’est sa mère, femme de ménage, qui l’élève seule. C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage qu’il prend son nom à consonance italienne, Moretti. Cette revanche de classe, celle d’avoir réussi avec ses origines modestes, il l’applique aussi dans ses choix professionnels. Il gagne sa vie en s’occupant des personnalités comme Karim Benzema ou le roi du Maroc, mais continue d’accepter des cas plus modestes et moins médiatiques.

