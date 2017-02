Société

Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce vendredi 3 février

L’article le plus lu du jour : Militaire attaqué au Louvre : Ce qu’on sait

Un militaire a ouvert le feu ce vendredi vers 10h à proximité du musée du Louvre à Paris sur un individu qui a fait irruption armé d’un couteau. Pendant plusieurs heures, des centaines de visiteurs ont été confinés et la zone évacuée (lire notre reportage aux abords du musée du Louvre) « L’opération Sentinelle a pu permettre, même si c’était des militaires qui étaient visés, d’empêcher sans doute un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute", a souligné François Hollande en fin d’après-midi devant la presse lors d’un sommet européen à la Vallette. "Il appartient à la justice de faire l’enquête nécessaire", a-t-il toutefois observé, alors que des perquisitions étaient en cours à Paris et que l’identification du suspect était en cours. 20 Minutes vous propose de (re) vivre en direct le déroulement des événements et de l’enquête dans notre live et un

Marre des paparazzis. D’après Closer, la chanteuse Jenifer et son compagnon se sont retrouvés en garde à vue lundi dernier après une plainte déposée par un photographe qui les accuse de l’avoir agressé. Selon L’Express, le couple aurait reconnu les faits. L’occasion pour 20 Minutes de revenir sur les meilleures ripostes des stars pour éviter/repousser les assauts des chasseurs d’images.

« Une atteinte au patrimoine de l’Humanité », un « préjudice indicible », c’est en ces termes que l’avocat de la ville de Paris et le ministère public ont qualifié ce vendredi le vol et la disparition de cinq tableaux de maîtres en mai 2010 au Musée d’art moderne de la capitale (Lire notre compte-rendu de l’audience). Un « casse spectaculaire » selon les propres mots d’un des trois prévenus, Vjéran Tomic, qui comparaissait lundi et ce vendredi aux côtés de Jean-Michel Corvez et Yonathan Birn, poursuivis pour recel et association de malfaiteurs. Des peines de sept à dix ans de prison, assorties des amendes maximales, ont été requises ce vendredi contre trois hommes. Le jugement est attendu le 20 février.

