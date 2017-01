Société

ACTU Si vous avez profité de votre week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité…

Roger Federer remporte l'Open d'Australie - SIPA

Laurent Bainier

Dernière démarque pour l’actu du week-end avec un joli « 5 infos pour pas un rond ». Affaire en or chez les Bleus, réduction choc de la liberté de circulation aux USA et chèques-cadeau du côté du Sénat. Et n’oubliez pas : dans quelques minutes se soldera aussi la primaire de gauche.

1-Champioooooooooooooooons du monde

Ils sont tout simplement énormes. Les Experts ont tenu leur pari : remporter leur sixième titre de champions du monde devant leur public, dans un Bercy surchauffé. Les Français nous auront tout offert pendant ce Mondial, même quelques frayeurs en première mi-temps mais ils ont pris le dessus dès l’entame de la deuxième période et se sont finalement imposés largement (33-26) face à la Norvège. M-E-R-C-I les gars…

L’info en plus : Ce qu’on a aimé, ce qu’on oubliera… L’heure est déjà au bilan après cet exceptionnel Mondial de handball en France et pour vérifier que vous avez bien suivi la compétition, voici un dernier petit quiz.

2-Deuxième tour de la primaire

Fil rouge du week-end, la primaire socialiste vit ses dernières minutes puisque les bureaux de vote sont désormais fermés. Qui de Manuel Valls ou de Benoît Hamon sera le candidat du PS à l’élection présidentielle ? Les premiers résultats seront communiqués entre 20h15 et 20h45. En attendant, on peut spéculer sur le premier chiffre donné : celui de la participation, qui était en hausse de 22,8 % à 17h sur 75 % des bureaux de vote.

.@chborgel "1 306 852 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/2krkCwxBIh — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

L’info en plus : Dès l’annonce des premiers résultats, découvrez sur notre site les premières analyses, les déclarations du vainqueur et du perdant et toutes les réactions importantes sur notre « live » dédié à la primaire.

3-Gros dimanche pour Fillon

Week-end chargé pour François Fillon, qui réunissait ses partisans à La Villette à Paris le temps d’un meeting. « Ils croyaient nous avoir torpillés, ils pensaient qu’ils nous avaient abattus, vous êtes là, vous êtes plus de 15.000 », a-t-il lancé dès le début de son discours. Il faut dire que la journée (la semaine…) avait mal commencé. Le JDD consacrait plus de trois pages au candidat de la droite à la présidentielle : la moitié sous forme d’un entretien, au cours duquel François Fillon a dénoncé ceux qui veulent « le faire taire » et précisé son programme, l’autre moitié sous forme de révélation : le Sarthois aurait selon l’hebdomadaire perçu des fonds extraits d’une cagnotte secrète parlementaire visée par une enquête.

L’info en plus : #Penelopegate ou pas, les partisans de François Fillon gardent la foi. Notre reporter est allée à leur rencontre à La Villette.

4-#MuslimBan

En signant vendredi soir un décret interdisant l’entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays majoritairement musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen), Donald Trump a sérieusement animé le week-end. Les dirigeants de nombreux pays ont fait part de leur mécontentement face à cette mesure unilatérale, l’Iran décidant dans la foulée d’appliquer une mesure réciproque sur son territoire. Air France, comme les autres compagnies, a dû appliquer ces nouvelles mesures. Entre samedi matin et dimanche midi, une quinzaine de personnes n’ont pas pu embarquer à bord de vols de la compagnie à destination des Etats-Unis, a révélé LCI.

L’info en plus : contactée par 20 Minutes, une porte-parole d’Air France détaille les mesures prises pour les passagers concernés par le décret américain.

5-Federer est éternel

Le tennisman le plus classe du monde n’est pas mort. Il vient même de remporter l’Open d’Australia, dans l’océan South Pacific. Roger « Abitbol » Federer a dominé Nadal au terme d’un match en cinq sets qui nous a fait vibrer toute la matinée de dimanche. La classe, ce n’est pas « d’être chic dans sa manière de s’habiller » (coucou Mirka). La classe s’est de se retrouver en finale d’un tournoi du Grand Chelem, six ans après avoir tout dominé. En s’imposant aujourd’hui, le Suisse de 35 ans empoche son 18e titre du Grand Chelem.

L’info en plus : Comment Roger est-il revenu au sommet ? En marchant dans la montagne, c’est logique. Entre deux lamentations sur les augmentations salariales de l’année, le service des sports de 20 Minutes a donc mis ses pas dans ceux taille 46 du Suisse. Une randonnée pleine de suspens, au milieu des daims et des edelweiss, qui vaut largement un Claude Miller et que nous vous offrons pour terminer ce coup d’oeil dans le rétro.

Mots-clés :