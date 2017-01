Société

TRAFIC DE DROGUE A bord du catamaran baptisé « Mojito »…

C’est la deuxième saisie de drogue sur un bateau en quelques jours. Plus de 800 kilos de cocaïne ont été saisis en Polynésie à bord d’un voilier en provenance d’Amérique du sud, a appris l’AFP de sources concordantes jeudi.

Lundi, les douaniers de Papeete sont intervenus sur un bateau qui venait de mouiller dans une marina de Arue, commune de Tahiti. A bord de ce catamaran baptisé « Mojito », qui arrivait d’Amérique latine, ils ont mis au jour 809 kilos de drogue, a annoncé le procureur de la République de cette collectivité.

Une saisie d’une valeur de 53 millions d’euros

L’équipage du catamaran, un Français et un ressortissant panaméen, se trouvait en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à Papeete.

Cette saisie s’ajoute aux 639 kilos de cocaïne retrouvés, dissimulés sur un catamaran intercepté le 19 janvier alors qu’il était en train de couler. Au total, 1.438 kilos de cocaïne ont été découverts sur les deux voiliers, identifiés par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), ce qui constitue un record pour cette zone, s’est félicité un porte-parole des douanes, interrogé par l’AFP.

La valeur sur le marché au détail des stupéfiants saisis représente plus de 53 millions d’euros, ont précisé, dans un communiqué commun, Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances et Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du budget, en félicitant les agents des douanes pour cette « saisie exceptionnelle ».

La Polynésie, route maritime de transit pour les trafiquants

« Les résultats de l’enquête menée par les services douaniers ont permis de mettre à jour une organisation criminelle puissante capable d’affréter des quantités très significatives de cocaïne selon le mode du convoi par la voie maritime », ajoute le communiqué.

Il s’agit au total « d’une prise sans précédent dans le Pacifique-Sud », s’était félicité le procureur de Polynésie Hervé Leroy. « La Polynésie est désormais identifiée comme une route maritime de transit pour les trafiquants de stupéfiants qui, manifestement, destinent leurs cargaisons » à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie, a-t-il ajouté.

